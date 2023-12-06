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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
06 декабря 2023, 20:50 |
604
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Металлист 1925

В Киеве состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги

06 декабря 2023, 20:50 |
604
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Металлист 1925
ФК Динамо Киев

В четверг, 7 декабря, состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против харьковского «Металлиста 1925».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале 2+2.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» Киев – «Металлист 1925».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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