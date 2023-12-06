Украина. Премьер лига06 декабря 2023, 20:50 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Металлист 1925
В Киеве состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги
06 декабря 2023, 20:50 |
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В четверг, 7 декабря, состоится матч 3 тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» сыграет против харьковского «Металлиста 1925».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале 2+2.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» Киев – «Металлист 1925».
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