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06 декабря 2023, 18:40 |
889
2

Федецкий раскритиковал Кварцяного и рассказал, о чем общался с Зозулей

Артем недоволен работой президента Ассоциации футбола Волыни

06 декабря 2023, 18:40 |
889
2
Федецкий раскритиковал Кварцяного и рассказал, о чем общался с Зозулей
УАФ. Артем Федецкий

38-летний украинский экс-футболист Артем Федецкий раскритиковал работу президента Ассоциации футбола Волыни Виталия Кварцяного:

«Общались с Зозулей всегда об одном и том же – о развитии футбола в целом, детского футбола. Это должна быть, конечно, инфраструктура. Это в первую очередь должно исходить от УАФ, чтобы в областях оно все работало.

Мы говорим о нашем будущем поколении. Чтобы иметь хороших футболистов в будущем, перспективных. Им нужно дать нужный старт-ап. То, что мы бегали и ставили кирпичи, чтобы можно было поиграть (главное, чтобы был мяч), не означает, что и это поколение должно быть таким же, как и мы. Детям нужны условия – квалифицированные тренеры, которых нужно учить, а не просто брать с улицы. С хорошей квалификацией, отношение к делу и детям. Думаю, должно быть множество детских турниров, чтобы детей тошнило от них, в хорошем смысле.

Приведу пример Волынской области. То, что вижу здесь – катастрофа. Здесь глава федерации Кварцяный был переизбран на третий срок, хотя у нас был кандидат. Человек, готовый «пахать», засучить рукава. В качестве кандидата был зарегистрирован, но его даже не допустили к тому, чтобы он рассказал о своей программе. Придумали какой-то статус, еще там что-нибудь. Извините, х***ю полную, им даже не интересно человека послушать.

А у человека были цели, и у всей команды. И я был, и Тарас Михалик. Но, тем не менее. Мне кажется, это временно. Если человек работает определенный срок в должности, то должен провести какой-то отчет того, что он сделал. Кварцяный за 10 лет не построил ни одного искусственного поля. Я ему этот вопрос напрямую задавал, он сказал: «Я не застройщик». А я ему: «Так вы не должны строить, а должны быть коммуникатором между частным бизнесом, между облгосадминистрацией, разными инвесторами». Должны быть заинтересованы, чтобы Волынский регион развивался в плане детской инфраструктуры.

А дальше найдутся люди. Насколько я знаю, многие готовы развивать. Но у них нет уверенности, кому довериться. В этом случае очевидно, что с Кварцяным никто не будет работать. Эта структура должна меняться, должны приходить молодые и амбициозные люди с современным видением и пониманием того, что нужно молодым футболистам. А это условия. Условия, квалифицированные тренеры – тогда будет по-другому развиваться детский футбол.

Должна быть определенная структура менеджеров, знающих, как правильно это распределить и направить. Чтобы программа была не на месяц или два, а смотреть вперед на несколько лет минимум на 3-5. Если у футболистов будут хорошие условия, то и сборная будет пополняться игроками, на которые обращают внимание европейские гранды. Не единичные случаи, как Мудрик, Судаков, Трубин. А будет систематически это, у многих клубов будет очередь из европейских команд, – сказал Федецкий.

Ранее Федецкий также высказался о возможном избрании Андрея Шевченко на пост президента УАФ.

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Артем Федецкий Виталий Кварцяный Роман Зозуля
Источник Трибуна
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New Zealander
Надо брать пример с Венгрии. Их детский и взрослый футбол за 5 лет вышел из грязи в князи
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