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06 декабря 2023, 15:56 |
1019
0

Федецкий высказался о возможном избрании Шевченко президентом УАФ

Артем считает, что Андрею Шевченко нужно «заходить» со своей командой

06 декабря 2023, 15:56 |
1019
0
Федецкий высказался о возможном избрании Шевченко президентом УАФ
УЕФА. Артем Федецкий и Андрей Шевченко

38-летний украинский экс-футболист Артем Федецкий поделился мыслями о возможном избрании легенды Украины Андрея Шевченко на пост президента УАФ:

«Понятно, что Шевченко – это авторитетный человек. Он зарекомендовал себя в первую очередь как футболист, как один из самых звездных современностей, не только в Украине. А попытается ли изменить серьезно весь этот механизм… Если он заходит, то он должен заходить со своей командой. Совершенно новой и амбициозной командой. С теми людьми, в которых он будет уверен, что будут работать на благо украинского футбола. О чем-то другом не может быть и речи.

Есть срок определенный. Команда отработала – и что она выполнила, а что нет. Должен производиться аудит результата работы. Поэтому, думаю, нужно время, не так просто. А сможет или нет – наверное, если назначат, потому что еще будут выборы, Шевченко озвучит свои цели. Если изменит ту вертикаль, которая, как мне кажется, неправильно работает даже во время войны. Понимаем, что в первую очередь это помощь нашим военным. Но ребята воюют, защищая нас. Они должны видеть результат какой-то работы, что страна не остановилась, дальше двигается, развивается.

Самое главное – это команда Шевченко. Насколько я знаю, есть люди, которые готовы ему помогать. Это то, что я знаю, но извините, не могу поделиться фамилиями», – заявил Федецкий.

Ранее Sport.ua сообщал, что до 23 декабря постоянные члены УАФ должны выдвинуть своего кандидата на пост президента УАФ, а также делегатов, которые примут участие во внеочередном Конгрессе.

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Артем Федецкий Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола выборы президента УАФ исполком УАФ
Источник Трибуна
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