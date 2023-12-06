Выборы нового президента УАФ: кандидаты будут выдвигаться до 23 декабря

До 23 декабря можно выдвигать кандидатов в президенты УАФ

Как стало известно Sport.ua, постоянные и ассоциированные члены УАФ получили протокол решения Исполкома УАФ о проведении внеочередного отчетно-избирательного Конгресса УАФ, который пройдет 25 января 2024 года.

Теперь до 23 декабря постоянные члены УАФ – областные ассоциации, УПЛ и ПФЛ – должны выдвинуть своего кандидата на пост президента УАФ, а также делегатов, которые примут участие во внеочередном Конгрессе.

Главным претендентом на победу на выборах президента УАФ считают известного в прошлом футболиста, бывшего главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко.

Ранее бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля рассказал, собирается ли он принимать участие в выборах президента УАФ.