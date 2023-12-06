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06 декабря 2023, 15:15 |
587
1

Выборы нового президента УАФ: кандидаты будут выдвигаться до 23 декабря

Стартовала президентская гонка

06 декабря 2023, 15:15 |
587
1
Выборы нового президента УАФ: кандидаты будут выдвигаться до 23 декабря
УАФ

До 23 декабря можно выдвигать кандидатов в президенты УАФ

Как стало известно Sport.ua, постоянные и ассоциированные члены УАФ получили протокол решения Исполкома УАФ о проведении внеочередного отчетно-избирательного Конгресса УАФ, который пройдет 25 января 2024 года.

Теперь до 23 декабря постоянные члены УАФ – областные ассоциации, УПЛ и ПФЛ – должны выдвинуть своего кандидата на пост президента УАФ, а также делегатов, которые примут участие во внеочередном Конгрессе.

Главным претендентом на победу на выборах президента УАФ считают известного в прошлом футболиста, бывшего главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко.

Ранее бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля рассказал, собирается ли он принимать участие в выборах президента УАФ.

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Украинская ассоциация футбола выборы президента УАФ Андрей Шевченко Украинская Премьер-лига ПФЛ Украины исполком УАФ инсайд
Источник Sport.ua
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Sheva19
Милю в Презеденты почти выздоровел.Будут команды ящиками заносить кто больше занес тот и чемпион 
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