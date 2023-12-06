Роман ЗОЗУЛЯ: «Хотел идти на выборы президента УАФ, но все уже решено»
Бывший нападающий сборной Украины не понимает, как Шевченко собирается управлять УАФ из Лондона
Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля рассказал, собирается ли он участвовать в выборах президента УАФ:
«Конечно, я хотел идти на выборы. Даже нашел единомышленников, которые могли бы стать моей командой – Левченко, Худжамов, поверхностно с Федецким говорили и еще с несколькими людьми, которые не из футбола.
Но мне дали понять, что все уже решено – президентом УАФ делают Шевченко. Все же понимают, кто это делает. Голосуют региональные ассоциации, но за ними стоят губернаторы, а за ними – Офис Президента. Кстати, голосование закрытое. Интересно – почему?
Короче, идти техническим кандидатом я не захотел. Поэтому мы поставили эту идею на паузу. Но не отказываемся от нее вообще. Думаю, Шевченко долго не протянет. А на честных выборах моя программа и команда будут сильнее.
Я плохо представляю, как Шевченко собирается управлять нашим футболом. Из Лондона? И очень интересно, какой будет его команда. Люди, которых ему назначат сверху, или снова итальянцы? Понятно же, что руководить будут другие, а он будет только торговать лицом», – сказал Зозуля.
Выборах президента УАФ должны пройти 25 января в рамках Конгресса Украинской ассоциации футбола.
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Хоча і до цього було не краще
Так, безумовно, вибори голови федерації - складна історія. Але Шева точно має команду і досвід керування. А от чим і ким керував Зозуля - питаннячко.