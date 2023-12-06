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  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Хотел идти на выборы президента УАФ, но все уже решено»
Украина. Премьер лига
06 декабря 2023, 13:43 |
1454
17

Роман ЗОЗУЛЯ: «Хотел идти на выборы президента УАФ, но все уже решено»

Бывший нападающий сборной Украины не понимает, как Шевченко собирается управлять УАФ из Лондона

06 декабря 2023, 13:43 |
1454
17
Роман ЗОЗУЛЯ: «Хотел идти на выборы президента УАФ, но все уже решено»
УАФ. Роман Зозуля и Андрей Шевченко

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля рассказал, собирается ли он участвовать в выборах президента УАФ:

«Конечно, я хотел идти на выборы. Даже нашел единомышленников, которые могли бы стать моей командой – Левченко, Худжамов, поверхностно с Федецким говорили и еще с несколькими людьми, которые не из футбола.

Но мне дали понять, что все уже решено – президентом УАФ делают Шевченко. Все же понимают, кто это делает. Голосуют региональные ассоциации, но за ними стоят губернаторы, а за ними – Офис Президента. Кстати, голосование закрытое. Интересно – почему?

Короче, идти техническим кандидатом я не захотел. Поэтому мы поставили эту идею на паузу. Но не отказываемся от нее вообще. Думаю, Шевченко долго не протянет. А на честных выборах моя программа и команда будут сильнее.

Я плохо представляю, как Шевченко собирается управлять нашим футболом. Из Лондона? И очень интересно, какой будет его команда. Люди, которых ему назначат сверху, или снова итальянцы? Понятно же, что руководить будут другие, а он будет только торговать лицом», – сказал Зозуля.

Выборах президента УАФ должны пройти 25 января в рамках Конгресса Украинской ассоциации футбола.

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Роман Зозуля Андрей Шевченко Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ выборы президента УАФ
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Комментарии 18
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ALF🎈
Одні долбойоби у кометарях
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+2
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mastorent
Зозуля кристально честный человек, прям как моя бабушка. Думал тут у нас всё делается как в нормальных странах - голосованием, но не тут то было. Тут уже всё порешали и никого не спрашивают. Поставили кума вместо кума. Аплодисменты. Занавес.
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+2
AK.228
А так, повністю згоден з Романом… сумно все це …
Хоча і до цього було не краще 
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+2
Burevestnik
Луччі керує з Італії, Шева буде з Англії...   дурдом
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0
Олександр
Какие выборы в воровской стране .Вонючая шайка превратила страну в цк кпсс и назначают только своих без выборов как гутцайтов бубки суркисы .лишь бы их устраивали и заносили 
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0
Олександр
Наивный .Сколько лет прожил в Укоаине и не понимает что это коррупционная стстема а клоун зеленский даже предыдущих превзошел в воровсте со своим кодлом 
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Эээээээээ😂😂
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-2
Лига конференций без динамо
А Кристин Пазик вместо Лучи поставят ?
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-4
Alexander Andrejtschuk
а чим зозуля зібрався торгувати? дупою?
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaliy_yatsenko
А Роман вже повернувся з Іспанії в Київ на рідний Лісовий масив? Щось поки не видно. За ці 600+ днів війни Шева десятки разів був в Україні. Зозуля не приїздив жодного разу. Чому? Хай поділиться цією інформацією. Левченко, між іншим, також з Нідерландів не горить бажання приїхати в Україну.
Так, безумовно, вибори голови федерації - складна історія. Але Шева точно має команду і досвід керування. А от чим і ким керував Зозуля - питаннячко.
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-7
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Valentyn
Бляха, а сам як зібрався керувати? з Іспанії?
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-9
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