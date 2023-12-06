Роман ЗОЗУЛЯ: «Хотел идти на выборы президента УАФ, но все уже решено»

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля рассказал, собирается ли он участвовать в выборах президента УАФ:

«Конечно, я хотел идти на выборы. Даже нашел единомышленников, которые могли бы стать моей командой – Левченко, Худжамов, поверхностно с Федецким говорили и еще с несколькими людьми, которые не из футбола.

Но мне дали понять, что все уже решено – президентом УАФ делают Шевченко. Все же понимают, кто это делает. Голосуют региональные ассоциации, но за ними стоят губернаторы, а за ними – Офис Президента. Кстати, голосование закрытое. Интересно – почему?

Короче, идти техническим кандидатом я не захотел. Поэтому мы поставили эту идею на паузу. Но не отказываемся от нее вообще. Думаю, Шевченко долго не протянет. А на честных выборах моя программа и команда будут сильнее.

Я плохо представляю, как Шевченко собирается управлять нашим футболом. Из Лондона? И очень интересно, какой будет его команда. Люди, которых ему назначат сверху, или снова итальянцы? Понятно же, что руководить будут другие, а он будет только торговать лицом», – сказал Зозуля.

Выборах президента УАФ должны пройти 25 января в рамках Конгресса Украинской ассоциации футбола.