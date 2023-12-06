Интер близок к продлению контракта с капитаном команды

«Интер» близок к продлению контракта с капитаном и лидером атак команды Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По их информации, основные детали сделки уже согласованы, остались мелкие нюансы. «Интер» планирует объявить о продлении контракта не позднее первой недели 2024 года.

26-летний форвард сборной Аргентины, который выступает за «Интер» с 2018 года, получит повышение зарплаты и будет зарабатывать 7 миллионов евро в год. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Мартинес лидирует в бомбардирской гонке Серии А с 13 голами в 14 матчах.

Ранее сообщалось о том, ближайший матч против «Удинезе» «Интер» сыграет уникальной форме.