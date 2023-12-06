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Украина. Премьер лига
06 декабря 2023, 16:46 | Обновлено 06 декабря 2023, 16:47
889
0

Кадровая революция. Еще два игрока покинули Минай

Немчанинов и Солдат покинули клуб, контракт с Чуевым проблем

06 декабря 2023, 16:46 | Обновлено 06 декабря 2023, 16:47
889
0
Кадровая революция. Еще два игрока покинули Минай
УПЛ. Дмитрий Немчанинов

«Минай» официально сообщил о расторжении контрактов с еще двумя игроками. Речь идет о защитниках Дмитрии Немчанинове и Игоре Солдате.

Немчанинов выступал за клуб с лета 2022 года, Солдат – с 2023 года. Контракт с обоими расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ранее были расторгнуты контракты с Александром Бандурой и Сергеем Панасенко.

Также «Минай» сообщил о продлении контракта с еще одним защитником, Богданом Чуевым. Новое соглашение с ним рассчитано до лета 2025 года.

Отметим, что масштабную кадровую чистку в «Минае» Sport.ua анонсировал еще вчера. Все четыре игрока, которые покинули клуб, были в списке.

По теме:
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракты с двумя игроками
Стало известно, с кем еще Минай расторгнет контракты
Дмитрий Немчанинов Игорь Солдат Минай расторжение контракта продление контракта
Источник ФК Минай
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