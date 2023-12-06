Кадровая революция. Еще два игрока покинули Минай
Немчанинов и Солдат покинули клуб, контракт с Чуевым проблем
«Минай» официально сообщил о расторжении контрактов с еще двумя игроками. Речь идет о защитниках Дмитрии Немчанинове и Игоре Солдате.
Немчанинов выступал за клуб с лета 2022 года, Солдат – с 2023 года. Контракт с обоими расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ранее были расторгнуты контракты с Александром Бандурой и Сергеем Панасенко.
Также «Минай» сообщил о продлении контракта с еще одним защитником, Богданом Чуевым. Новое соглашение с ним рассчитано до лета 2025 года.
Отметим, что масштабную кадровую чистку в «Минае» Sport.ua анонсировал еще вчера. Все четыре игрока, которые покинули клуб, были в списке.
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