Кадровая революция. Еще два игрока покинули Минай

«Минай» официально сообщил о расторжении контрактов с еще двумя игроками. Речь идет о защитниках Дмитрии Немчанинове и Игоре Солдате.

Немчанинов выступал за клуб с лета 2022 года, Солдат – с 2023 года. Контракт с обоими расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ранее были расторгнуты контракты с Александром Бандурой и Сергеем Панасенко.

Также «Минай» сообщил о продлении контракта с еще одним защитником, Богданом Чуевым. Новое соглашение с ним рассчитано до лета 2025 года.

Отметим, что масштабную кадровую чистку в «Минае» Sport.ua анонсировал еще вчера. Все четыре игрока, которые покинули клуб, были в списке.