КАДЕНКО: «Единый телепул работает в Первой и Второй лигах»

Президент ПФЛ Александр Каденко подвел итог первой части сезона, а также выразил надежду, что на Олимпиаду заслужит право поехать кто-то из представителей ПФЛ.

Спортивная составляющая

– Прежде всего, хочу поблагодарить ВСУ, всех защитников и защитниц Украины за то, что мы можем провести спортивные соревнования в Украине, не прерывать традиции чемпионата Украины по футболу. Как бы ни было трудно, какие бы обстоятельства ни стояли наперекор, мы добились того, что смогли провести игровую программу, намеченную на июль-ноябрь 2023 года. В этом плане мы удовлетворены спортивной составляющей соревнований, их зрелищностью и содержательностью.

Достойные новички

– С удовольствием отметим, что новички этого сезона у нас достойные. Сами видите: три команды из первой пятерки Второй лиги – это как раз клубы-дебютанты, а среди лидеров Первой лиги, клубов, завоевавших право сыграть в группе «Чемпионская», сразу несколько – это либо новички дивизиона, либо клубы, которые возобновили выступления после полуторагодичной паузы.

Оправданное решение

– Если бы на тот момент клубы-члены ПФЛ не поддержали предложение сохранить места в своих лигах ряду клубов, мы бы многих из них потеряли. И так мы понимали, как тяжело тем клубам, представляющим пережившие боевые действия регионы начинать выступления. У многих были повреждены стадионы, клубные базы. Было разграблено имущество. Однако большое желание этих клубов, их общин и болельщиков помогло им восстановиться в отечественном футболе.

Интересные соревнования

– Неожиданностей много, ведь до последних туров осенней части у нас живет интрига. Сами видите: во Второй лиге лидер снова сменился и совсем другая команда, чем предыдущие владельцы первых мест, зимует на вершине турнирной таблицы. В первой лиге до последних секунд заключительного тура первого этапа на выход в группу «Чемпионская» претендовало сразу несколько клубов. Ну, конечно, мы отдаем должное сильнейшим командам дивизиона – нам приятно, что клубы уровня Карпат, Ингульца, Левого берега соревнуются за первенство. Но сила турнира определяется силой середняков, и мы видели много сенсаций. Даже гранды теряли очки. Что ж, в известной степени, наверное, мы смогли удивить даже маститых футбольных специалистов.

Интерес сборных

– Я уверен, что тренерские штабы всех наших сборных регулярно следят за нашими соревнованиями. Как, к слову, и селекционеры из ведущих клубов. Добавлю, что на молодежном чемпионате Европы, где в этом году так сильно выступила наша сборная, ряд игроков прошли соревнования ПФЛ. Так или иначе, вот столько из них – кто прошел школу клубов ПФЛ! Непосредственно в наших соревнованиях вот играли и завоевывали медали Батагов и Назаренко в Днепре-1, Крыськив – в Металлисте 1925, Брагару – в Черноморце, Салюк – в Балканах. Мы горды их успехам, мечтаем, чтобы больше и больше наших талантов так хорошо проявляли себя на высоком уровне. Надеюсь, на Олимпиаду заслужит право поехать кто-нибудь из игроков из ПФЛ.

Мощные легионеры

– Легионеры в наших лигах высокого уровня. Тот же Игор – ведущий бомбардир Карпат, лидер Первой лиги. Трио бразильцев ЮКСА в составе Габриэля, Матеуса и Венди создало ряд голов своей новой команды. Ну, а Бабогло – воспитанник украинского футбола – сейчас забивает за сборную Молдовы в матчах отборочного турнира чемпионата Европы. Это если мы говорим о легионерах соревнований ПФЛ.

Формат соревнований

– Мы за эти годы опробовали ряд возможных форматов. Но когда война закончится, когда удастся преодолеть трудные времена в плане экономики, стоит вернуться к традиционной схеме с двумя кругами и единой, целостной Первой лигой, как и подобает государству со значительным футбольным потенциалом, достаточно большой территорией и количеством клубов. По крайней мере, к этому нужно стремиться.

Потенциальные новички

– До тех пор пока клубы-новички не получат аттестат на участие в профессиональных соревнованиях во Второй лиге, мы не можем их обсуждать. Это исключительная прерогатива Комитета по аттестации УАФ. Специалисты комитета проводят анализ претендентов на профессиональный статус, передают им свои замечания, следят за прогрессом клубов. Если весь путь проходят клубы верно, в итоге получают право выйти во Вторую лигу. Мы только за то, чтобы достойные такого уровня участники повышались в классе.

Зимний Кубок

– Сейчас мы проводим опрос среди клубов ПФЛ. Приблизительно знаем количество желающих принять участие в турнире и понимаем, сколько команд можно принять минимум, а сколько – максимум. В случае, если клубы-участники Первой и Второй лиг подтвердят свой интерес, кубок будет разыгран. Ведь главные его преимущества – участие в хорошем соревновательном цикле на отечественных территориях – сохраняются и сейчас. Мало кто сможет провести зимние сборы за границей.

Партнеры и спонсоры

– Мы хотим развиваться по многим направлениям. Радует, что работает наш единый пул – матчи Первой и Второй лиг системно транслируются на YouTube-канале ПФЛ, производятся подборки лучших голов и сейвов, публикуются послематчевые комментарии. Все делается оперативно, качественно – поэтому канал будет развиваться. Мечтаем о собственном обзоре тура, своих спецпроектах. Конечно, собираемся проводить в конце сезона наши традиционные опросы на звание лучшего игрока и тренера в обеих лигах. Определяем самые лучшие пресс-службы, сайты, клубные соцсети. Все эти традиции сохранены и будут развиваться и дальше.