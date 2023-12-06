СИЗИХИН: «По игрокам Чайки есть предложения. И такое внимание радует»

Головний тренер «Чайки» Сергій Сизихін розповів про враження від виступів команди у першій частині сезону.

‒ Наскільки приємним для вас є визнання найкращим тренером місяця?

‒ Не приділяю особистим досягненням великої уваги, адже для мене насамперед важливі результати команди. Отримую задоволення не від цього, а від прогресу своїх підопічних. Важливо не зупинятися на досягнутому і продовжувати рухатися у правильному напрямку. Хочу подякувати хлопцям, яким вдавалося втілювати у життя тренерські настанови.

‒ У жовтні вашу команду неможливо було зупинити – три перемоги за чотири матчі. Розкрийте секрет успіху?

‒ Досягнули свого за рахунок колективних дій на футбольному полі. До того ж, варто відзначити атмосферу у команді та самовіддачу футболістів. Тренувальний процес був вибудований правильно, хлопці знають що їм робити в тій чи іншій ситуації. Хлопці з першої і до останньої хвилини виконували наші настанови, боролися до кінця. Могли в осінній частині сезону набрати більше очок, але деякі свої моменти не реалізували.

‒ Ви тактичні схеми змінюєте під кожного конкретного суперника?

‒ Безумовно, ретельно розбираємо гру кожного суперника, вивчаємо сильні та слабкі сторони. З тренерським штабом намагаємося максимально довести інформацію до своїх підопічних. Насамперед прагнемо притримуватися своєї структури гри.

У нас не було можливості проводити ротацію у складі, адже у команді є низка 17–20-річних гравців, тому насамперед прагнули вдосконалити свою гру і не підлаштовуватися під суперника. Молоді хлопці поки не були готові скласти гідну конкуренцію основним гравцям.

‒ Розкажіть про свій тренерський штаб.

‒ У нашому штабі працює граючий тренер Ігор Луценко, на ньому гра команди у захисті та стандарти. З воротарями працює Юрій Клименко. Задоволений, що у нашому штабі працюють професіонали. Ретельно вивчаємо суперників, аналізуємо свою гру. З Луценком вже тривалий час знайомі, він у мене грав ще у попередній команді [Геліос, Універ-Динамо]. Чудово, що всі тренери у нашому штабі однодумці.

‒ Від якого матчу своєї команди у жовтні отримали найбільше задоволення? Чи ідеальної гри не було?

‒ Насамперед хочу відзначити перемогу над Тростянцем – 3:0. Хлопці з першої і до останньої хвилини дотримувалися нашої структури, грали грамотно.

А якщо згадувати осінню частину в цілому, то на все життя запам'ятаю гру з Карпатами-2 на виїзді (перемога 4:0). Наші футболісти зіграли солідно. У захисті не припускалися помилок, створювали моменти. Цей матч приємно було розбирати на теоретичних заняттях. В емоційному плані був потужний матч, адже перед свистком вшанували пам'ять загиблих на війні. На лавці запасних знаходився син героя Григорія Барчишина, який загинув. Його емоції після голів нашої команди я ніколи не забуду.

З негативного варто виділити матч з Кудрівкою. Наша команда була не схожою на себе. Після нереалізованого пенальті просто зупинилися. Проте, висновки з цього матчу ми зробили.

‒ Кого із молодих гравців можете відзначити? Хто досягнув найбільшого прогресу?

‒ У нашій команді достатньо перспективних гравців, які можуть у майбутньому себе проявити. Відзначу Юрія Захарова та Даниїла Власюка. Також непогано зарекомендував себе Степан Клименко, але він може грати набагато краще. Наш воротар Володимир Коломієць також досягнув суттєвого прогресу. Йому 22 роки, але для голкіпера це ще юний вік. Артем Махонін, Віталік Дубілей та Володимир Євстратенко суттєво додали і ми без них уже не уявляємо нашу команду.

‒ Можливо, вже деякими гравцями Чайки цікавилися інші клубу? У команди є футболісти, які вже зараз готові піти на підвищення?

‒ Вже є певні пропозиції, і така увага не може не радувати. Отримую задоволення від прогресу своїх підопічних. Поки прізвищ називати не буде, але йдеться про молодь. Задоволений професіоналізмом хлопців.

‒ З якими проблемами відразу зіштовхнулися в Чайці та скільки часу знадобилося для адаптації?

‒ Я вже засумував за роботою у професіональному футболі. В Україні війна, тому проблем у всіх вистачає. Скаржитися нам немає на що, все необхідне у нас є для розвитку футболістів.

‒ На вашу думку, з цим кадровим підбором Чайка може поборотися за підвищення у класі?

‒ На жаль, вже під час сезону команди залишило п'ятеро гравців. Хлопці не витримали конкуренції. Вони дещо знизили до себе вимоги, тому ми не бачили сенсу далі продовжувати з ними працювати. Ці втрати не дозволили проводити більш якісну ротацію.

Під час зимового антракту намагатимемося підсилитися. Можу сказати, що вже ведемо перемовини, але прізвища поки не називатиму. Кістяк у нашої команди є, але точково будемо підсилюватися. Хочеться, щоб на кожній позиції було по два рівноцінних гравці. Для конкуренції це дуже важливо. Зробимо все, щоб якомога краще проявити себе навесні.