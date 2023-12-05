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Украина. Первая лига
05 декабря 2023, 22:21 | Обновлено 05 декабря 2023, 22:29
392
0

НАГОРНЯК: «Эпицентр будет бороться за выход в плей-офф за путевку в УПЛ»

Главный тренер «Эпицентра» рассказал о планах команды Первой лиги

05 декабря 2023, 22:21 | Обновлено 05 декабря 2023, 22:29
392
0
НАГОРНЯК: «Эпицентр будет бороться за выход в плей-офф за путевку в УПЛ»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк рассказал о планах команды, занявшей второе место в группе A и вышедшей в чемпионскую группу Первой лиги.

– Задачу минимум команда выполнила – вышла в группу Чемпионская. Остались ли вы довольны таким результатом?

– Прежде всего, я хочу поблагодарить наши Вооруженные силы Украины. Благодаря мужеству которых мы провели первую часть чемпионата. Поэтому хочу пожелать скорейшей Победы и возвращения домой. Слава нашим Героям! Что касается вопроса, то после матча с «Нивой» я поблагодарил ребят за ту работу, которую они проделали. В целом, я остался доволен. Но, оглядываясь назад, мы видим, что многие очки потеряли «на ровном месте». Впрочем, я поблагодарил ребят за то, что в трудный момент они собрались, и второй круг мы прошли без поражений. Поэтому нужно поработать над теми ошибками, которые допустили, и двигаться вперед.

– Уже определились, когда начнете подготовку к матчам весенней части чемпионата?

– Точной даты пока не назову. Но планируем собраться примерно 29 января – 1 февраля. Первые сборы начнутся либо в конце января, либо в начале февраля. Всего же планируем провести три этапа по две недели. Готовиться будем в Киеве.

– Болельщиков интересуют кадровые вопросы, а именно – будут ли новые футболисты?

– Конечно, хочется провести точечное усиление. Сейчас есть немало футболистов, которые звонят по телефону и просятся к нам. Мы пока думаем. Пожалуй, уже ближе к первому этапу подготовки буду принимать определенные решения, кого из потенциальных новичков просматривать, а кому сразу отказать.

– Какое задание будет стоять перед командой на заключительную часть чемпионата?

– Мы не прочь побороться за 3–4 места, чтобы играть в плей-офф за выход в УПЛ. Конечно, хотелось бы бороться за 1–2 места, но мы реалисты и понимаем, что отставание от «Карпат» и «Ингульца» достаточно существенно. Так что задачу-минимум на сезон мы выполнили – вышли в группу Чемпионскую. Теперь нужно сражаться за переходные матчи.

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Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Эпицентр
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