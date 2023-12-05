Источник: Луческу ведет переговоры с титулованным французским клубом
Румынский специалист вошел в список кандидатов на посте тренера «Лиона»
Бывший тренер «Динамо» Мирча Луческу ведет переговоры с «Лионом». Об этом сообщает Pro TV.
Сообщается, что пока нет уверенности в том, что румынский специалист согласится на такую авантюру, ведь французская команда занимает последнее место в Лиге 1, набрав всего 7 очков в 13 матчах.
Отметим, что на прошлой неделе «Лион» остался без тренера, уволив Фабио Гроссо после провального начала сезона.
Ранее сообщалось, что Луческу отказался возглавить «Динамо» Бухарест с целью поработать в сборной Румынии.
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