Источник: Луческу ведет переговоры с титулованным французским клубом

Бывший тренер «Динамо» Мирча Луческу ведет переговоры с «Лионом». Об этом сообщает Pro TV.

Сообщается, что пока нет уверенности в том, что румынский специалист согласится на такую авантюру, ведь французская команда занимает последнее место в Лиге 1, набрав всего 7 очков в 13 матчах.

Отметим, что на прошлой неделе «Лион» остался без тренера, уволив Фабио Гроссо после провального начала сезона.

Ранее сообщалось, что Луческу отказался возглавить «Динамо» Бухарест с целью поработать в сборной Румынии.