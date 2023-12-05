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Франция
05 декабря 2023, 10:59 | Обновлено 05 декабря 2023, 11:01
1713
1

Источник: Луческу ведет переговоры с титулованным французским клубом

Румынский специалист вошел в список кандидатов на посте тренера «Лиона»

05 декабря 2023, 10:59 | Обновлено 05 декабря 2023, 11:01
1713
1
Источник: Луческу ведет переговоры с титулованным французским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший тренер «Динамо» Мирча Луческу ведет переговоры с «Лионом». Об этом сообщает Pro TV.

Сообщается, что пока нет уверенности в том, что румынский специалист согласится на такую авантюру, ведь французская команда занимает последнее место в Лиге 1, набрав всего 7 очков в 13 матчах.

Отметим, что на прошлой неделе «Лион» остался без тренера, уволив Фабио Гроссо после провального начала сезона.

Ранее сообщалось, что Луческу отказался возглавить «Динамо» Бухарест с целью поработать в сборной Румынии.

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Мирча Луческу Лион Фабио Гроссо чемпионат Франции по футболу
Источник Gazeta Sporturilor
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Alex T
Как это Лион опустился так сильно вдруг?
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