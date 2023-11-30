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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лион уволил главного тренера
Франция
30 ноября 2023, 17:19 |
387
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лион уволил главного тренера

Вместе с итальянцем Фабио Гроссо ушел весь его штаб

30 ноября 2023, 17:19 |
387
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лион уволил главного тренера
ФК Лион. Фабио Гроссо

Французский «Лион», полностью проваливающий нынешний сезон в Лиге 1, принял решение уволить главного тренера итальянца Фабио Гроссо и весь его штаб.

Несмотря на провальные результаты команды (7 набранных очков в 12 сыгранных матчах и последнее место в турнирной таблице), «Лион» поблагодарил наставника за работу. «Олимпик Лион» хотел бы поблагодарить Фабио Гроссо и его ассистентов за их участие и профессионализм с момента вступления в должность во главе профессиональной команды», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Пьер Саже, который возглавляет в «Лионе» молодежный департамент. Но как полноценного наставника Саже не рассматривают – в качестве замены Гроссо рассматривается кандидатура Брюно Женезио, недавно уволенного из «Ренна», а также хорвата Игора Тудора и аргентинца Хорхе Сампаоли.

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Источник. Футболисты ПСЖ рады уходу Месси и Неймара из команды
Фабио Гроссо Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Источник ФК Лион
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