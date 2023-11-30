ОФИЦИАЛЬНО. Лион уволил главного тренера

Французский «Лион», полностью проваливающий нынешний сезон в Лиге 1, принял решение уволить главного тренера итальянца Фабио Гроссо и весь его штаб.

Несмотря на провальные результаты команды (7 набранных очков в 12 сыгранных матчах и последнее место в турнирной таблице), «Лион» поблагодарил наставника за работу. «Олимпик Лион» хотел бы поблагодарить Фабио Гроссо и его ассистентов за их участие и профессионализм с момента вступления в должность во главе профессиональной команды», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Пьер Саже, который возглавляет в «Лионе» молодежный департамент. Но как полноценного наставника Саже не рассматривают – в качестве замены Гроссо рассматривается кандидатура Брюно Женезио, недавно уволенного из «Ренна», а также хорвата Игора Тудора и аргентинца Хорхе Сампаоли.