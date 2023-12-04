Серия А. Торино разгромил Аталанту, Сапата оформил дубль

В понедельник, 4 декабря 14-й тур итальянской Серии А завершился матчем в Турине между местным «Торино» и «Аталантой». Хозяева неожиданно одержали разгромную победу со счетом 3:0, дубль в ворота своей бывшей команды оформил колумбийский форвард «Торино» Дуван Сапата. Еще один гол с пенальти забил Антонио Санабрия.

Серия А. 14-й тур

Торино – Аталанта – 3:0

Голы: Сапата 22, 90+5, Санабрия 56 (с пенальти)

Вчера «Интер» в центральном матче тура на выезде разгромил «Наполи» со счетом 3:0.

Турнирная таблица Серии А