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Чемпионат Италии
Торино
04.12.2023 21:45 – FT 3 : 0
Аталанта
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Италия
04 декабря 2023, 23:59 |
78
1

Серия А. Торино разгромил Аталанту, Сапата оформил дубль

Завершился 14-й тур чемпионата Италии

04 декабря 2023, 23:59 |
78
1
Серия А. Торино разгромил Аталанту, Сапата оформил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 4 декабря 14-й тур итальянской Серии А завершился матчем в Турине между местным «Торино» и «Аталантой». Хозяева неожиданно одержали разгромную победу со счетом 3:0, дубль в ворота своей бывшей команды оформил колумбийский форвард «Торино» Дуван Сапата. Еще один гол с пенальти забил Антонио Санабрия.

Серия А. 14-й тур

Торино – Аталанта – 3:0
Голы: Сапата 22, 90+5, Санабрия 56 (с пенальти)

Вчера «Интер» в центральном матче тура на выезде разгромил «Наполи» со счетом 3:0.

Турнирная таблица Серии А

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Торино Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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Octopus
Не идут дела у Аталанты как Малиновского выставили. Юрич огорчил маэстро. Хороший тренер пора ему на повышение.
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