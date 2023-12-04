Серия А. Торино разгромил Аталанту, Сапата оформил дубль
Завершился 14-й тур чемпионата Италии
В понедельник, 4 декабря 14-й тур итальянской Серии А завершился матчем в Турине между местным «Торино» и «Аталантой». Хозяева неожиданно одержали разгромную победу со счетом 3:0, дубль в ворота своей бывшей команды оформил колумбийский форвард «Торино» Дуван Сапата. Еще один гол с пенальти забил Антонио Санабрия.
Серия А. 14-й тур
Торино – Аталанта – 3:0
Голы: Сапата 22, 90+5, Санабрия 56 (с пенальти)
Вчера «Интер» в центральном матче тура на выезде разгромил «Наполи» со счетом 3:0.
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