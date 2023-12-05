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Чемпионат Италии
Торино
04.12.2023 21:45 – FT 3 : 0
Аталанта
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Италия
05 декабря 2023, 03:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 03:19
16
0

Торино – Аталанта – 3:0. Дубль Сапаты бывшей команде. Видео голов и обзор

Матч 14 тура Серии А закончился довольно неожиданно

05 декабря 2023, 03:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 03:19
16
0
Торино – Аталанта – 3:0. Дубль Сапаты бывшей команде. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14 тура чемпионата Италии «Торино» дома принимал «Аталанту». Игра достаточно неожиданно закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Дублем отличился форвард «Торино» Дуван Сапата, известный как раз выступлениями за «Аталанту».

Напомним, еще один бывший игрок «Аталанты» Руслан Малиновский, который сейчас выступает за «Дженоа», забил во втором матче подряд за свою команду.

Итальянская Серия А. 14 тур

Торино – Аталанта – 3:0

Голы: Сапата 22, 90+5, Санабрия, 56, пен.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Торино).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Торино).
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Источник Sport.ua
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