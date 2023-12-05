Италия05 декабря 2023, 03:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 03:19
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Торино – Аталанта – 3:0. Дубль Сапаты бывшей команде. Видео голов и обзор
Матч 14 тура Серии А закончился довольно неожиданно
05 декабря 2023, 03:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 03:19
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В матче 14 тура чемпионата Италии «Торино» дома принимал «Аталанту». Игра достаточно неожиданно закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Дублем отличился форвард «Торино» Дуван Сапата, известный как раз выступлениями за «Аталанту».
Напомним, еще один бывший игрок «Аталанты» Руслан Малиновский, который сейчас выступает за «Дженоа», забил во втором матче подряд за свою команду.
Итальянская Серия А. 14 тур
Торино – Аталанта – 3:0
Голы: Сапата 22, 90+5, Санабрия, 56, пен.
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Торино).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Дуван Сапата (Торино).
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