Торино – Аталанта – 3:0. Дубль Сапаты бывшей команде. Видео голов и обзор

В матче 14 тура чемпионата Италии «Торино» дома принимал «Аталанту». Игра достаточно неожиданно закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Дублем отличился форвард «Торино» Дуван Сапата, известный как раз выступлениями за «Аталанту».

Напомним, еще один бывший игрок «Аталанты» Руслан Малиновский, который сейчас выступает за «Дженоа», забил во втором матче подряд за свою команду.

Итальянская Серия А. 14 тур

Торино – Аталанта – 3:0

Голы: Сапата 22, 90+5, Санабрия, 56, пен.