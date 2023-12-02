2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 37-й минуте поединка первый гол забил украинский футболист Руслан Малиновский.

На 67-й Маттео Кансельери сравнял счет после ассиста украинца Виктор Коваленко.

Серия А. 14-й тур. 2 декабря

Дженоа – Эмполи – 1:1

Голы: Малиновский, 37 – Канчелльери 67 (ассист Коваленко).

Видео голов и обзор матча: