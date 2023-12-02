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02.12.2023 16:00 – FT 1 : 1
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02 декабря 2023, 18:49 |
1776
0

Дженоа – Эмполи – 1:1. Мяч Малиновского, ассист Коваленко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А

02 декабря 2023, 18:49 |
1776
0
Дженоа – Эмполи – 1:1. Мяч Малиновского, ассист Коваленко. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 37-й минуте поединка первый гол забил украинский футболист Руслан Малиновский.

На 67-й Маттео Кансельери сравнял счет после ассиста украинца Виктор Коваленко.

Серия А. 14-й тур. 2 декабря

Дженоа – Эмполи – 1:1

Голы: Малиновский, 37 – Канчелльери 67 (ассист Коваленко).

Видео голов и обзор матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Канчеллери (Эмполи).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Дженоа).
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Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Руслан Малиновский Виктор Коваленко Эмполи Дженоа
Источник Sport.ua
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