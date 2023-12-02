Испания02 декабря 2023, 18:49 |
1776
0
Дженоа – Эмполи – 1:1. Мяч Малиновского, ассист Коваленко. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Серии А
02 декабря 2023, 18:49 |
1776
0
2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 37-й минуте поединка первый гол забил украинский футболист Руслан Малиновский.
На 67-й Маттео Кансельери сравнял счет после ассиста украинца Виктор Коваленко.
Серия А. 14-й тур. 2 декабря
Дженоа – Эмполи – 1:1
Голы: Малиновский, 37 – Канчелльери 67 (ассист Коваленко).
Видео голов и обзор матча:
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Канчеллери (Эмполи).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Дженоа).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 декабря 2023, 22:43 7
Коуч столичного клуба рассчитывает на 22 футболистов
Футбол | 02 декабря 2023, 17:00 18
Героем матча стал Кристиан Стуани
Футбол | 02.12.2023, 19:41
Футбол | 02.12.2023, 14:15
Футбол | 01.12.2023, 21:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.12.2023, 15:21 3
01.12.2023, 22:23 4
02.12.2023, 02:42 3
30.11.2023, 17:01 4
30.11.2023, 17:40 30
01.12.2023, 12:12 2
30.11.2023, 17:05 7