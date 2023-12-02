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Италия
02 декабря 2023, 17:58 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:11
1422
0

Малиновский забил, Коваленко ассистировал. Дженоа и Эмполи разошлись миром

На счету украинцев два результативных действия в матче

02 декабря 2023, 17:58 | Обновлено 02 декабря 2023, 18:11
1422
0
Малиновский забил, Коваленко ассистировал. Дженоа и Эмполи разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря прошел матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи».

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В составе хозяев с первых минут на поле появился полузащитник Руслан Малиновский, отыгравший 73 минуты. Украинец дальним ударом открыл счет в этом матче на 37-й минуте.

Виктор Коваленко начал игру на скамье для запасных и вышел на замену во втором тайме. На 67-й минуте Виктор отдал результативную передачу на Маттео Канчелльери, который сравнял счет. Больше команды голов в этой встрече не забивали.

Серия А. 14-й тур. 2 декабря

Дженоа – Эмполи – 1:1

Голы: Малиновский, 37 - Канчелльери 67 (ассист Коваленко).

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Руслан Малиновский Серия A Дженоа Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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