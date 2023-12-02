Малиновский забил, Коваленко ассистировал. Дженоа и Эмполи разошлись миром
На счету украинцев два результативных действия в матче
2 декабря прошел матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи».
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В составе хозяев с первых минут на поле появился полузащитник Руслан Малиновский, отыгравший 73 минуты. Украинец дальним ударом открыл счет в этом матче на 37-й минуте.
Виктор Коваленко начал игру на скамье для запасных и вышел на замену во втором тайме. На 67-й минуте Виктор отдал результативную передачу на Маттео Канчелльери, который сравнял счет. Больше команды голов в этой встрече не забивали.
Серия А. 14-й тур. 2 декабря
Дженоа – Эмполи – 1:1
Голы: Малиновский, 37 - Канчелльери 67 (ассист Коваленко).
⏹️ FT: #GenoaEmpoli 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/HSQz8pNoW5— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 2, 2023
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