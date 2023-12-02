В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Эмполи». Игра пройдет в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

После 13 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «грифоны» занимают 15 строчку с 14 очками, а «Эмполи» идет 18 с 10 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Дженоа – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А