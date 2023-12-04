Романо объяснил, почему Челси не будет покупать Хвичу на позицию Мудрика

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своем YouTube-канале объяснил, почему руководство лондонского «Челси» не ведет переговоров с итальянским «Наполи» по трансферу звездного грузинского вингера Хвичи Кварацхелии.

По его словам, первой причиной является тот факт, что действующие чемпионы Италии не собираются продавать Хвичу как минимум в это трансферное окно. Дела «Наполи» сейчас идут не очень, а Кварацхелия является лидером команды и одним из ключевых футболистов, который принес клубу чемпионство в Серии А 2022/23.

Также Хвича сам хочет остаться в составе «адзурри». Плюс другой лидер команды Виктор Осимхен может покинуть «Наполи» уже зимой, поэтому руководство намерено оставить Кварацхелию.

Вторая причина – доверие «Челси» к украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который играет на той же позиции, что и Хвича Кварацхелия. «Синие» приобрели Михаила у донецкого «Шахтера» за значительную многомиллионную сумму и верят, что украинец станет основным игроком команды и раскроет свой потенциал.

3 декабря Мудрик отыграл 80 минут в матче «Челси» – «Брайтон» (3:2) и заработал 11-метровый, который реализовал Энцо Фернандес.