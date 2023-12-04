Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Романо объяснил, почему Челси не будет покупать Хвичу на позицию Мудрика
Англия
04 декабря 2023, 03:44 |
261
0

Романо объяснил, почему Челси не будет покупать Хвичу на позицию Мудрика

По словам Фабрицио, руководство лондонцев доверяет Михаилу

04 декабря 2023, 03:44 |
261
0
Романо объяснил, почему Челси не будет покупать Хвичу на позицию Мудрика
YouTube. Хвича Кварацхелия и Михаил Мудрик

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своем YouTube-канале объяснил, почему руководство лондонского «Челси» не ведет переговоров с итальянским «Наполи» по трансферу звездного грузинского вингера Хвичи Кварацхелии.

По его словам, первой причиной является тот факт, что действующие чемпионы Италии не собираются продавать Хвичу как минимум в это трансферное окно. Дела «Наполи» сейчас идут не очень, а Кварацхелия является лидером команды и одним из ключевых футболистов, который принес клубу чемпионство в Серии А 2022/23.

Также Хвича сам хочет остаться в составе «адзурри». Плюс другой лидер команды Виктор Осимхен может покинуть «Наполи» уже зимой, поэтому руководство намерено оставить Кварацхелию.

Вторая причина – доверие «Челси» к украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который играет на той же позиции, что и Хвича Кварацхелия. «Синие» приобрели Михаила у донецкого «Шахтера» за значительную многомиллионную сумму и верят, что украинец станет основным игроком команды и раскроет свой потенциал.

3 декабря Мудрик отыграл 80 минут в матче «Челси» – «Брайтон» (3:2) и заработал 11-метровый, который реализовал Энцо Фернандес.

По теме:
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
Мудрик прокомментировал важную победу над Брайтоном
Галатасарай хочет продать Тете
Фабрицио Романо Михаил Мудрик Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Челси
Источник YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
Футбол | 03 декабря 2023, 15:32 2
СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»

Польский журналист приехал на матч УПЛ в Минай, но так и не сумел посмотреть игру

Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Другие виды | 03 декабря 2023, 17:55 5
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира

Украинки будут играть во втором групповом турнире

Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Футбол | 03.12.2023, 14:49
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Без «комментария Артеты». Гвардиола отреагировал на казусное решение Хупера
Футбол | 04.12.2023, 01:46
Без «комментария Артеты». Гвардиола отреагировал на казусное решение Хупера
Без «комментария Артеты». Гвардиола отреагировал на казусное решение Хупера
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
Футбол | 03.12.2023, 22:06
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
02.12.2023, 13:13 2
Бокс
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
02.12.2023, 02:42 4
Бокс
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
02.12.2023, 21:42 13
Футбол
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
02.12.2023, 14:52 4
Биатлон
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 18
Футбол
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 3
Футбол
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем