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  4. Челси может продать Мудрика в 2024 году. Названы кандидаты в его замену
Англия
02 декабря 2023, 20:15 |
890
2

Челси может продать Мудрика в 2024 году. Названы кандидаты в его замену

В Лондон могут переехать такие звезды, как Рафаэль Леау или Хвича Кварацхелия

02 декабря 2023, 20:15 |
890
2
Челси может продать Мудрика в 2024 году. Названы кандидаты в его замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

По информации британского издания Daily Express, лондонский «Челси» может рассмотреть возможность продажи Михаила Мудрика, если украинец не улучшит свою игру до зимнего трансферного окна.

Мудрик в этом сезоне открыл счет забитым голам в АПЛ, но от многомиллионного трансфера руководство «Челси» ожидает большего. В связи с этим «пенсионеры» уже зимой могут приобрести еще одного звездного вингера и продать Мудрика в 2024 году.

Среди возможных трансферов на позицию украинского вингера лондонский клуб рассматривает Рафаэля Леау (Милан), Хвичу Кварацхелию (Наполи), Ассана Диао (Бетис), Антонио Нусу (Брюгге) и Руни Барджи (Копенгаген).

В этом сезоне Мудрик провел 11 матчей за лондонский «Челси», в которых отличился 2 голами.

Ранее английский специалист Гарри Реднапп вспомнил разговор с Фрэнком Лэмпардом об украинском винггере «Челси» Михаиле Мудрике.

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Михаил Мудрик трансферы трансферы АПЛ Челси Рафаэл Леау Хвича Кварацхелия
Источник Daily Express
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Комментарии 2
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Tasha19
Тільки нащо Леау чи Хвічі йти в теперішній Челсі. 
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contr
 Мудрик всьо ☝️
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