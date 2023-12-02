Челси может продать Мудрика в 2024 году. Названы кандидаты в его замену

По информации британского издания Daily Express, лондонский «Челси» может рассмотреть возможность продажи Михаила Мудрика, если украинец не улучшит свою игру до зимнего трансферного окна.

Мудрик в этом сезоне открыл счет забитым голам в АПЛ, но от многомиллионного трансфера руководство «Челси» ожидает большего. В связи с этим «пенсионеры» уже зимой могут приобрести еще одного звездного вингера и продать Мудрика в 2024 году.



Среди возможных трансферов на позицию украинского вингера лондонский клуб рассматривает Рафаэля Леау (Милан), Хвичу Кварацхелию (Наполи), Ассана Диао (Бетис), Антонио Нусу (Брюгге) и Руни Барджи (Копенгаген).

В этом сезоне Мудрик провел 11 матчей за лондонский «Челси», в которых отличился 2 голами.

Ранее английский специалист Гарри Реднапп вспомнил разговор с Фрэнком Лэмпардом об украинском винггере «Челси» Михаиле Мудрике.