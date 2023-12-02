Челси может продать Мудрика в 2024 году. Названы кандидаты в его замену
В Лондон могут переехать такие звезды, как Рафаэль Леау или Хвича Кварацхелия
По информации британского издания Daily Express, лондонский «Челси» может рассмотреть возможность продажи Михаила Мудрика, если украинец не улучшит свою игру до зимнего трансферного окна.
Мудрик в этом сезоне открыл счет забитым голам в АПЛ, но от многомиллионного трансфера руководство «Челси» ожидает большего. В связи с этим «пенсионеры» уже зимой могут приобрести еще одного звездного вингера и продать Мудрика в 2024 году.
Среди возможных трансферов на позицию украинского вингера лондонский клуб рассматривает Рафаэля Леау (Милан), Хвичу Кварацхелию (Наполи), Ассана Диао (Бетис), Антонио Нусу (Брюгге) и Руни Барджи (Копенгаген).
В этом сезоне Мудрик провел 11 матчей за лондонский «Челси», в которых отличился 2 голами.
Ранее английский специалист Гарри Реднапп вспомнил разговор с Фрэнком Лэмпардом об украинском винггере «Челси» Михаиле Мудрике.
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