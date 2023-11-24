РЕДНАПП: Помню, Лэмпард сказал, что Мудрик – молния, но не понимает футбола
Гарри считает, что если за Михаила отдали 90 млн фунтов стерлингов, то он должен понимать все
76-летний английский специалист Гарри Реднапп вспомнил разговор с Фрэнком Лэмпардом о украинском вингере «Челси» Михаиле Мудрике:
«Я помню, как говорил с Фрэнком Лампардом, когда он вернулся в «Челси», а клуб перед этим подписал Михаила Мудрика.
Фрэнк сказал мне: «Мудрик очень быстрый, он как молния, но он не понимает футбола».
«Я тогда подумал: «90 миллионов фунтов и он не понимает футбола? Ну, он должен понимать все, если за него платят 90 миллионов», – сказал Реднапп.
В текущем сезоне Мудрик провел 11 матчей за лондонский «Челси», в которых отличился 2 голами.
Ранее портал Tranafermarkt сравнил статистику украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в этом сезоне АПЛ со всеми нападающими «Манчестер Юнайтед».
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