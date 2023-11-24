РЕДНАПП: Помню, Лэмпард сказал, что Мудрик – молния, но не понимает футбола

76-летний английский специалист Гарри Реднапп вспомнил разговор с Фрэнком Лэмпардом о украинском вингере «Челси» Михаиле Мудрике:

«Я помню, как говорил с Фрэнком Лампардом, когда он вернулся в «Челси», а клуб перед этим подписал Михаила Мудрика.

Фрэнк сказал мне: «Мудрик очень быстрый, он как молния, но он не понимает футбола».

«Я тогда подумал: «90 миллионов фунтов и он не понимает футбола? Ну, он должен понимать все, если за него платят 90 миллионов», – сказал Реднапп.

В текущем сезоне Мудрик провел 11 матчей за лондонский «Челси», в которых отличился 2 голами.

Ранее портал Tranafermarkt сравнил статистику украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в этом сезоне АПЛ со всеми нападающими «Манчестер Юнайтед».