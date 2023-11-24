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Англия
24 ноября 2023, 09:16 | Обновлено 24 ноября 2023, 09:18
1581
6

РЕДНАПП: Помню, Лэмпард сказал, что Мудрик – молния, но не понимает футбола

Гарри считает, что если за Михаила отдали 90 млн фунтов стерлингов, то он должен понимать все

24 ноября 2023, 09:16 | Обновлено 24 ноября 2023, 09:18
1581
6
РЕДНАПП: Помню, Лэмпард сказал, что Мудрик – молния, но не понимает футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

76-летний английский специалист Гарри Реднапп вспомнил разговор с Фрэнком Лэмпардом о украинском вингере «Челси» Михаиле Мудрике:

«Я помню, как говорил с Фрэнком Лампардом, когда он вернулся в «Челси», а клуб перед этим подписал Михаила Мудрика.

Фрэнк сказал мне: «Мудрик очень быстрый, он как молния, но он не понимает футбола».

«Я тогда подумал: «90 миллионов фунтов и он не понимает футбола? Ну, он должен понимать все, если за него платят 90 миллионов», – сказал Реднапп.

В текущем сезоне Мудрик провел 11 матчей за лондонский «Челси», в которых отличился 2 голами.

Ранее портал Tranafermarkt сравнил статистику украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика в этом сезоне АПЛ со всеми нападающими «Манчестер Юнайтед».

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Фрэнк Лэмпард Гарри Реднапп Михаил Мудрик Челси
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Олександр
Якби такого гравця як мудрик беруть вчитись за 5 млн то не бцло б проблем .А коли платять шалені гроші а його тільки треба починати вчити то незрозуміло
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+1
Oks-ff
Так! У меня телевидение не работает. Пусть Челси на меня не расчитывает. 
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0
Serhii P.
Судячи з статистики Лампарда за період роботи в "Челсі" минулого сезону, він також не розуміє футболу.
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0
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Oks-ff
Ха ха ха! Боятся, что Миша поймёт футбол! Все решили, что от украинца легче всего избавится. Ради Бога, наши хотя бы не говорите, что он создан для Динамо, Шахтёра, а ещё лучше просто сиди на лавочке, береги себя. Нет, я наверное пойму футбол и буду забивать гол за Челси. 
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-1
Віктор Коробка
По ходу, футболу в розумінні Лампарда в Челсі не зрозумів ніхто. Інакше підсумок його тренерської діяльності був би інакший.
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-1
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