Забарный – в основе Борнмута на матч с Астон Виллой

Сегодня, 3 декабря «Борнмут» Ильи Забарного в 14-м туре АПЛ дома примет «Астон Виллу». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Забарный в очередной раз выйдет в основе своей команды на матч.

Состав «Борнмута»: Нето, Керкез, Смит, Сенеси, Забарный, Кук, Кристи, Тавернье, Клюйверт, Семеньо, Соланке

Напомним, Михаил Мудрик также выйдет в основе «Челси» на матч с «Брайтоном», который будет проходить параллельно.