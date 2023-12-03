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Англия
03 декабря 2023, 15:23 | Обновлено 03 декабря 2023, 15:24
96
0

Забарный – в основе Борнмута на матч с Астон Виллой

Защитники сборной Украины снова выйдет в основе

03 декабря 2023, 15:23 | Обновлено 03 декабря 2023, 15:24
96
0
Забарный – в основе Борнмута на матч с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Сегодня, 3 декабря «Борнмут» Ильи Забарного в 14-м туре АПЛ дома примет «Астон Виллу». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Забарный в очередной раз выйдет в основе своей команды на матч.

Состав «Борнмута»: Нето, Керкез, Смит, Сенеси, Забарный, Кук, Кристи, Тавернье, Клюйверт, Семеньо, Соланке

Напомним, Михаил Мудрик также выйдет в основе «Челси» на матч с «Брайтоном», который будет проходить параллельно.

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Илья Забарный Борнмут Астон Вилла Английская Премьер-лига стартовые составы
Источник Sport.ua
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