Англия03 декабря 2023, 15:23 | Обновлено 03 декабря 2023, 15:24
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Забарный – в основе Борнмута на матч с Астон Виллой
Защитники сборной Украины снова выйдет в основе
03 декабря 2023, 15:23 | Обновлено 03 декабря 2023, 15:24
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Сегодня, 3 декабря «Борнмут» Ильи Забарного в 14-м туре АПЛ дома примет «Астон Виллу». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Забарный в очередной раз выйдет в основе своей команды на матч.
Состав «Борнмута»: Нето, Керкез, Смит, Сенеси, Забарный, Кук, Кристи, Тавернье, Клюйверт, Семеньо, Соланке
Напомним, Михаил Мудрик также выйдет в основе «Челси» на матч с «Брайтоном», который будет проходить параллельно.
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