Борнмут – Астон Вилла – 2:2. Забарный не накрыл Олли на 90-й. Видео голов
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3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Подопечные Унаи Эмери сравняли счет на последних минутах встречи после того, как Олли Уоткинс опередил Забарного на втором этаже и точно пробил головой.
АПЛ. 14-й тур. 3 декабря
Борнмут – Астон Вилла – 2:2
Голы: Семеньо, 10, Соланке, 52 – Бэйли, 20, Уоткинс, 90
Видео голов и обзор матча:
События матча
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