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Борнмут
03.12.2023 16:00 – FT 2 : 2
Астон Вилла
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Англия
04 декабря 2023, 03:54 |
36
0

Борнмут – Астон Вилла – 2:2. Забарный не накрыл Олли на 90-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ

04 декабря 2023, 03:54 |
36
0
Борнмут – Астон Вилла – 2:2. Забарный не накрыл Олли на 90-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Подопечные Унаи Эмери сравняли счет на последних минутах встречи после того, как Олли Уоткинс опередил Забарного на втором этаже и точно пробил головой.

АПЛ. 14-й тур. 3 декабря

Борнмут – Астон Вилла – 2:2

Голы: Семеньо, 10, Соланке, 52 – Бэйли, 20, Уоткинс, 90

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
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Источник Sport.ua
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