3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Подопечные Унаи Эмери сравняли счет на последних минутах встречи после того, как Олли Уоткинс опередил Забарного на втором этаже и точно пробил головой.

АПЛ. 14-й тур. 3 декабря

Борнмут – Астон Вилла – 2:2

Голы: Семеньо, 10, Соланке, 52 – Бэйли, 20, Уоткинс, 90

Видео голов и обзор матча: