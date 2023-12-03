Англия03 декабря 2023, 15:11 | Обновлено 03 декабря 2023, 16:11
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Мудрик – в основе Челси на матч c Брайтоном
Украинец сыграет против команды Роберто Де Дзерби
03 декабря 2023, 15:11 | Обновлено 03 декабря 2023, 16:11
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Сегодня, 3 декабря «Челси» в матче 14-го тура АПЛ примет «Брайтон» Роберто Де Дзерби. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Украинский вингер Михаил Мудрик выйдет в основе «Челси» на матч против команды своего бывшего тренера.
Составы команд:
«Челси»: Санчес, Дисаси, Бадьяшиль, Тиаго Силва, Колуилл, Энцо Фернандес, Кайседо, Галлахер, Стерлинг, Мудрик, Джексон
«Брайтон»: Стил, Игор, Балеба, Ван Хекке, Велтман, Гилмур, Лаллана, Адингра, Буонанотте, Хиншелвуд, Фергюсон
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Комментарии 4
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В прошлом году Челси Брайтон 1 4 .В одну калитку .но тогда Энсисо феерил
Давай Мудрик старайся !☝️ Япід пиво Корона гляну в теплі 😫
Останній шанс ☝️
Ща провалит матч и вперед по арендам!
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