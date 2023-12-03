Мудрик – в основе Челси на матч c Брайтоном

Сегодня, 3 декабря «Челси» в матче 14-го тура АПЛ примет «Брайтон» Роберто Де Дзерби. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский вингер Михаил Мудрик выйдет в основе «Челси» на матч против команды своего бывшего тренера.

Составы команд:

«Челси»: Санчес, Дисаси, Бадьяшиль, Тиаго Силва, Колуилл, Энцо Фернандес, Кайседо, Галлахер, Стерлинг, Мудрик, Джексон

«Брайтон»: Стил, Игор, Балеба, Ван Хекке, Велтман, Гилмур, Лаллана, Адингра, Буонанотте, Хиншелвуд, Фергюсон