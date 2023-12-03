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  4. Мудрик – в основе Челси на матч c Брайтоном
Англия
03 декабря 2023, 15:11 | Обновлено 03 декабря 2023, 16:11
812
4

Мудрик – в основе Челси на матч c Брайтоном

Украинец сыграет против команды Роберто Де Дзерби

03 декабря 2023, 15:11 | Обновлено 03 декабря 2023, 16:11
812
4
Мудрик – в основе Челси на матч c Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 3 декабря «Челси» в матче 14-го тура АПЛ примет «Брайтон» Роберто Де Дзерби. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский вингер Михаил Мудрик выйдет в основе «Челси» на матч против команды своего бывшего тренера.

Составы команд:

«Челси»: Санчес, Дисаси, Бадьяшиль, Тиаго Силва, Колуилл, Энцо Фернандес, Кайседо, Галлахер, Стерлинг, Мудрик, Джексон

«Брайтон»: Стил, Игор, Балеба, Ван Хекке, Велтман, Гилмур, Лаллана, Адингра, Буонанотте, Хиншелвуд, Фергюсон

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Михаил Мудрик Роберто Де Дзерби Челси Брайтон Челси - Брайтон Английская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Англии по футболу
Источник Premier League
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Комментарии 4
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Олександр
В прошлом году  Челси Брайтон 1 4 .В одну калитку .но тогда Энсисо феерил 
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+1
contr
Давай Мудрик старайся !☝️ Япід пиво Корона гляну в теплі 😫
Ответить
-1
contr
Останній шанс ☝️
Ответить
-1
Juzik
Ща провалит матч и вперед по арендам!
Ответить
-2
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