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  4. Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
ITF
03 декабря 2023, 11:35 | Обновлено 03 декабря 2023, 12:29
2284
4

Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»

Вероника Мирошниченко выиграла турнир ITF W40 в Веракрусе

03 декабря 2023, 11:35 | Обновлено 03 декабря 2023, 12:29
2284
4
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Инстаграм Вероники Мирошниченко

Теннисистка Вероника Мирошниченко, которая имеет российское гражданство, прокомментировала свою победу в парном разряде на турнире ITF W40 в Веракрусе.

«Чемпионы в паре на турнире W40 в Мексике! Завершаю этот сезон с победой. Очень благодарна своим близким, своей семье, своей команде за поддержку. Несмотря на трудности, этот сезон был очень классным, было много слез, много улыбок, много побед, завершаю с лучшим (пока что рейтингом) в одиночке (247) и в паре (327).

Будем дальше работать и двигаться только вперед с новыми силами в следующем сезоне. Слава Украине», – написала теннисистка.

Отметим, что Вероника родилась в москве, но выросла и провела все детство в Запорожье. В 11 лет она переехала в США и считает себя украинкой с российским паспортом.

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Комментарии 4
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SamojlovS
Ха! Теннисистка бережно хранит российский паспорт, чтобы было что троллить и париться. Резюме: рапорт российский, лозунг украинско-фашистский, турнир - мексиканский, но стиль то, стиль... - американский! В конце, как обычно - Америка собой может гордиться - вложенные деньги приносят прибыль... 
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