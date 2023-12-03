Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»

Теннисистка Вероника Мирошниченко, которая имеет российское гражданство, прокомментировала свою победу в парном разряде на турнире ITF W40 в Веракрусе.

«Чемпионы в паре на турнире W40 в Мексике! Завершаю этот сезон с победой. Очень благодарна своим близким, своей семье, своей команде за поддержку. Несмотря на трудности, этот сезон был очень классным, было много слез, много улыбок, много побед, завершаю с лучшим (пока что рейтингом) в одиночке (247) и в паре (327).

Будем дальше работать и двигаться только вперед с новыми силами в следующем сезоне. Слава Украине», – написала теннисистка.

Отметим, что Вероника родилась в москве, но выросла и провела все детство в Запорожье. В 11 лет она переехала в США и считает себя украинкой с российским паспортом.