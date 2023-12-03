Ла Лига. Четыре мяча Атлетика Бильбао, ничья Реала Сосьедада и Осасуны
Состоялись два матча чемпионата Испании по футболу
Закончились два матча испанской Примеры. «Атлетик» Бильбао дома разгромил «Райо Вальекано» со счетом 4:0. В еще одном матче «Осасуна» и «Реал Сосьедад» не обнаружили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.
Ла Лига. 15 тур
«Атлетик» Б – «Райо Вальекано» – 4:0
Голы: Гурусета, 23, Эспино, 47, аг, Иньяки Уильямс, 64, 68
«Осасуна» – «Реал Сосьедад» – 1:1
Голы: Мойзе Гомес, 2 – Садик, 41
Напомним, сегодня прошли матчи команд, за которые играют украинцы. «Жирона» Цыганкова и Довбика победила «Валенсию» Яремчука, а «Реал» Лунина одолел «Гранаду».
События матча
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