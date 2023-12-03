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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
02.12.2023 17:15 – FT 4 : 0
Райо Вальекано
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Испания
03 декабря 2023, 04:35 | Обновлено 03 декабря 2023, 04:59
41
0

Ла Лига. Четыре мяча Атлетика Бильбао, ничья Реала Сосьедада и Осасуны

Состоялись два матча чемпионата Испании по футболу

03 декабря 2023, 04:35 | Обновлено 03 декабря 2023, 04:59
41
0
Ла Лига. Четыре мяча Атлетика Бильбао, ничья Реала Сосьедада и Осасуны
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились два матча испанской Примеры. «Атлетик» Бильбао дома разгромил «Райо Вальекано» со счетом 4:0. В еще одном матче «Осасуна» и «Реал Сосьедад» не обнаружили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

Ла Лига. 15 тур

«Атлетик» Б – «Райо Вальекано» – 4:0

Голы: Гурусета, 23, Эспино, 47, аг, Иньяки Уильямс, 64, 68

«Осасуна» – «Реал Сосьедад» – 1:1

Голы: Мойзе Гомес, 2 – Садик, 41

Напомним, сегодня прошли матчи команд, за которые играют украинцы. «Жирона» Цыганкова и Довбика победила «Валенсию» Яремчука, а «Реал» Лунина одолел «Гранаду».

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Атлетик Бильбао).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
47’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Альфонсо Эспино (Райо Вальекано).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
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Атлетик Бильбао Райо Вальекано Осасуна Реал Сосьедад видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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