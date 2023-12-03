Бернли – Шеффилд Юнайтед – 5:0. Пять мячей команды Компани. Видео голов

В матче 14 тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Шеффилдом» было забито пять мячей. Все они на счету хозяев, которых тренирует легендарный бельгиец Венсан Компани.

ОПЛ. 14-й тур. 2 декабря

Бернли – Шеффилд Юнайтед – 5:0

Голы: Родригес, 1, Бруун-Ларсен, 29, Амдуни, 73, Колеошо, 75, Браунхилл, 81

Удаление: МакБерни, 45+1.

Напомним, сегодня состоялись матчи с участием украинских игроков, выступающих в АПЛ. Александр Зинченко и «Арсенал» победили «Вулверхэмптон», «Брентфорд» одолел «Лутон Таун»(Ярмолюк вышел в основе), «Эвертон» Миколенко переиграл «Ноттингем Форест».