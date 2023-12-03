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Бёрнли
02.12.2023 17:00 – FT 5 : 0
Шеффилд Юнайтед
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Англия
03 декабря 2023, 03:10 | Обновлено 03 декабря 2023, 03:37
22
0

Бернли – Шеффилд Юнайтед – 5:0. Пять мячей команды Компани. Видео голов

Матч 14 тура АПЛ закончился разгромом

03 декабря 2023, 03:10 | Обновлено 03 декабря 2023, 03:37
22
0
Бернли – Шеффилд Юнайтед – 5:0. Пять мячей команды Компани. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14 тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Шеффилдом» было забито пять мячей. Все они на счету хозяев, которых тренирует легендарный бельгиец Венсан Компани.

ОПЛ. 14-й тур. 2 декабря

Бернли – Шеффилд Юнайтед – 5:0

Голы: Родригес, 1, Бруун-Ларсен, 29, Амдуни, 73, Колеошо, 75, Браунхилл, 81
Удаление: МакБерни, 45+1.

Напомним, сегодня состоялись матчи с участием украинских игроков, выступающих в АПЛ. Александр Зинченко и «Арсенал» победили «Вулверхэмптон», «Брентфорд» одолел «Лутон Таун»(Ярмолюк вышел в основе), «Эвертон» Миколенко переиграл «Ноттингем Форест».

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Браунхилл (Бёрнли).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Колеошо (Бёрнли).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Бёрнли).
45’ +1
Оливер Макбарни (Шеффилд Юнайтед) получает красную карточку.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Якоб Бруун-Ларсен (Бёрнли).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Джей Родригес (Бёрнли).
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Источник Sport.ua
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