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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
02.12.2023 19:30 – FT 0 : 1
Эвертон
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Англия
02 декабря 2023, 21:30 | Обновлено 02 декабря 2023, 21:53
792
1

Эвертон с Миколенко минимально победил Ноттингем Форест

Украинец отыграл полный матч

02 декабря 2023, 21:30 | Обновлено 02 декабря 2023, 21:53
792
1
Эвертон с Миколенко минимально победил Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел полный матч. Ливерпульцы одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Дуайта Макнила.

АПЛ. 14-й тур. 2 декабря

Ноттингем Форест – Эвертон – 0:1

Гол: Макнил, 67.

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Эвертон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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sahka1981
Молодці! Важлива перемога, особливо після мінус десять.
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