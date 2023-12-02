Эвертон с Миколенко минимально победил Ноттингем Форест

В субботу, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел полный матч. Ливерпульцы одержали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Дуайта Макнила.

АПЛ. 14-й тур. 2 декабря

Ноттингем Форест – Эвертон – 0:1

Гол: Макнил, 67.

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