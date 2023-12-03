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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
02.12.2023 19:30 – FT 0 : 1
Эвертон
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Англия
03 декабря 2023, 01:39 |
92
0

Ноттингем – Эвертон – 0:1. Важная победа Миколенко и Ко. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ

03 декабря 2023, 01:39 |
92
0
Ноттингем – Эвертон – 0:1. Важная победа Миколенко и Ко. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок».

Украинский защитник гостей Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

АПЛ. 14-й тур. 2 декабря

Ноттингем Форест – Эвертон – 0:1

Гол: Макнил, 67

Видео голов и обзор матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
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Ноттингем Форест Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Дуайт Макнил
Источник Sport.ua
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