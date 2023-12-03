02.12.2023 19:30 – FT 0 : 1
Англия03 декабря 2023, 01:39 |
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Ноттингем – Эвертон – 0:1. Важная победа Миколенко и Ко. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ
03 декабря 2023, 01:39 |
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2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок».
Украинский защитник гостей Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
АПЛ. 14-й тур. 2 декабря
Ноттингем Форест – Эвертон – 0:1
Гол: Макнил, 67
Видео голов и обзор матча:
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
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