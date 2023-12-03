2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «ирисок».

Украинский защитник гостей Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

АПЛ. 14-й тур. 2 декабря

Ноттингем Форест – Эвертон – 0:1

Гол: Макнил, 67

Видео голов и обзор матча: