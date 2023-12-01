В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 13 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 19 строчку с 4 очками, а «Ноттингем Форест» идет 15 с 13 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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