Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 декабря в 19:30 поединок 14-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
После 13 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 19 строчку с 4 очками, а «Ноттингем Форест» идет 15 с 13 баллами.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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