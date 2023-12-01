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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
02.12.2023 19:30 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 декабря 2023, 19:14 |
86
0

Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 декабря в 19:30 поединок 14-го тура Английской Премьер-лиги

01 декабря 2023, 19:14 |
86
0
Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Миколенко

В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 13 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 19 строчку с 4 очками, а «Ноттингем Форест» идет 15 с 13 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Трансляция матча В эфире

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Ноттингем Форест Эвертон Виталий Миколенко смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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