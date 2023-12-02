Молодежные турниры02 декабря 2023, 14:00 | Обновлено 02 декабря 2023, 14:06
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Германия U-17 – Франция U-17. Финал ЧМ-2023 U-17. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 2 декабря в 14:00 видеотрансляцию финального матча ЧМ-2023 U-17
02 декабря 2023, 14:00 | Обновлено 02 декабря 2023, 14:06
233
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2 декабря в 14:00 проходит финальный матч чемпионата мира 2023 по футболу U-17.
В решающем матче встречаются команды Германии U-17 и Франции U-17.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Финал проходит в индонезийском городе Суракарта.
Германия U-17 – Франция U-17. Финал ЧМ-2023 U-17. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт
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