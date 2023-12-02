2 декабря в 14:00 проходит финальный матч чемпионата мира 2023 по футболу U-17.

В решающем матче встречаются команды Германии U-17 и Франции U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финал проходит в индонезийском городе Суракарта.

Германия U-17 – Франция U-17. Финал ЧМ-2023 U-17. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт