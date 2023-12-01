Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лучшие футбольные мемы №4
Другие новости
01 декабря 2023, 13:48 |
343
0

ВИДЕО. Лучшие футбольные мемы №4

Подборка смешных мемов на футбольную тематику

01 декабря 2023, 13:48 |
343
0
ВИДЕО. Лучшие футбольные мемы №4

Разные мемы на футбольную тематику уже давно стали неотъемлемой частью жизни болельщика. Вашему вниманию подборка лучших футбольных мемов, собранных в интернете:

По теме:
ВИДЕО. Футбол Пушича. Как Шахтер держал мяч в матче Лиги чемпионов
ВИДЕО: Тренер сборной Уругвая пообщался с юными болельщиками
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем против Испании
видео Sport.ua юмор мемы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Футбол | 01 декабря 2023, 12:12 0
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны

Президент «Нивы» Бузовая планирует больше средств направлять на ВСУ

Долги + ФИФА vs Металлист. Кто победит, раз перехитрить не удалось?
Футбол | 30 ноября 2023, 15:13 24
Долги + ФИФА vs Металлист. Кто победит, раз перехитрить не удалось?
Долги + ФИФА vs Металлист. Кто победит, раз перехитрить не удалось?

Видимо, на этот раз у харьковского клуба выйти сухим из воды уже не получится

2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
Футзал | 30.11.2023, 18:47
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
2,6 секунды до сирены. ХИТ вырвал победу над Олмиссумом
Жена экс-форварда Динамо поделилась «жаркими» фото с отдыха на Мальдивах
Футбол | 30.11.2023, 17:01
Жена экс-форварда Динамо поделилась «жаркими» фото с отдыха на Мальдивах
Жена экс-форварда Динамо поделилась «жаркими» фото с отдыха на Мальдивах
WBA вслед за WBC создала новый дивизион между крузервейтом и хевивейтом
Бокс | 01.12.2023, 12:44
WBA вслед за WBC создала новый дивизион между крузервейтом и хевивейтом
WBA вслед за WBC создала новый дивизион между крузервейтом и хевивейтом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
29.11.2023, 16:06 23
Футбол
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
Неудачная гонка. Украина осталась вне топ-10 в мужской эстафете Кубка мира
30.11.2023, 17:40 30
Биатлон
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
Лидер чемпионата Италии хочет летом подписать Артема Довбика
29.11.2023, 13:11 7
Футбол
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
«Он зверь». Британский боксер сделал уверенный прогноз на бой Усик – Фьюри
30.11.2023, 11:11
Бокс
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
29.11.2023, 20:12 3
Футбол
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
29.11.2023, 22:25 6
Футбол
Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам возобновила карьеру в 45 лет
Трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам возобновила карьеру в 45 лет
29.11.2023, 12:06
Зимние виды
Хргович пообещал нокаутировать Чжана Чжилея на глазах «миллиарда китайцев»
Хргович пообещал нокаутировать Чжана Чжилея на глазах «миллиарда китайцев»
29.11.2023, 13:50 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем