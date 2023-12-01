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Лига чемпионов
01 декабря 2023, 16:00 |
2484
9

Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины

Только донецкий «Шахтер» будет представлять Украину в еврокубках весной

01 декабря 2023, 16:00 |
2484
9
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик состоялся 5-й тур группового раунда еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Донецкий «Шахтер» в матче Лиги чемпионов в немецком Гамбурге переиграл «Антверпен» (1:0) и гарантировал себе евровесну. Луганская «Заря» в гостях уступила «Генту» (1:4) и попрощалась с шансами на выход из группы.

В активе у Украины теперь 27.400 балла, и это 18-я позиция в пятилетнем рейтинге. В сезонном рейтинге Украина имеет 3.500 и находится на 25-м месте (среди 55 стран).

Израиль опередил Украину благодаря субботней победе «Маккаби» Тель-Авив над «Зорей» в перенесенном матче (3:2) и даже оторвался от Украины на 0.725 балла (суммарно у Израиля уже 28.125).

Недалеко от Украины находится 19-я в рейтинге ассоциация – Греция (27.125), у которой в игре аж 4 команды (ПАОК, Олимпиакос, Панатинаикос, АЕК).

Сербия (27.775, 16-е место) вообще не набирает очков уже 3-ю неделю подряд, снова все три команды проиграли (Црвена Звезда, ТСЦ Бачка-Топола и Чукарички).

Страны, которые в конце сезона 2023/24 окажутся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, останутся лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Учитывая, что у Украины весной остается всего один клуб, а отставание от топ-15 составляет уже 2,300, то с большой вероятностью в сезоне 2025/26 Украина будет представлена в еврокубках всего 4 командами.

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

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Гент Гент - Заря таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк Заря Луганск выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций Шахтер - Антверпен Антверпен
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Roman serhi
Так у нас только пизд..ть на Шахтёр могут..А сами все обосрались по полной... Давайте даже за последние 5 лет посмотрим вклад команд а коэффициент УЕФА??? А?? Но конечно, судьи помогают только Шахтёру..И в Европе...Так ,какого хера Вы великие не показываете результаты там?? 
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+9
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Fireman
Чотири команди і того забагато
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+2
ash
Виходимо на свій рівень.
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+1
Андрей Залищук
ну Сербію перегонимо скоріш за все, а нас Греція в свою чергу, тому за підсумками сезону будемо 19! років 5 назад це було з області фантастики, а зараз це реальність...йобана русня з її війною
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+1
zelc006
Хамаз нам за шалпень
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0
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