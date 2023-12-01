Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины

В мид-уик состоялся 5-й тур группового раунда еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Донецкий «Шахтер» в матче Лиги чемпионов в немецком Гамбурге переиграл «Антверпен» (1:0) и гарантировал себе евровесну. Луганская «Заря» в гостях уступила «Генту» (1:4) и попрощалась с шансами на выход из группы.

В активе у Украины теперь 27.400 балла, и это 18-я позиция в пятилетнем рейтинге. В сезонном рейтинге Украина имеет 3.500 и находится на 25-м месте (среди 55 стран).

Израиль опередил Украину благодаря субботней победе «Маккаби» Тель-Авив над «Зорей» в перенесенном матче (3:2) и даже оторвался от Украины на 0.725 балла (суммарно у Израиля уже 28.125).

Недалеко от Украины находится 19-я в рейтинге ассоциация – Греция (27.125), у которой в игре аж 4 команды (ПАОК, Олимпиакос, Панатинаикос, АЕК).

Сербия (27.775, 16-е место) вообще не набирает очков уже 3-ю неделю подряд, снова все три команды проиграли (Црвена Звезда, ТСЦ Бачка-Топола и Чукарички).

Страны, которые в конце сезона 2023/24 окажутся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, останутся лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Учитывая, что у Украины весной остается всего один клуб, а отставание от топ-15 составляет уже 2,300, то с большой вероятностью в сезоне 2025/26 Украина будет представлена в еврокубках всего 4 командами.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)