Известно, будет ли ATP применять санкции за участие на турнире в рф

Ассоциация теннисистов-профессионалов отреагировала на проведение выставочного турнира в рф.

«В ATP на данный момент нет запретов относительно выставочных турниров, проводимых в межсезонье. Игроки как независимые подрядчики могут выбирать, где им выступать», – ответили в организации на запрос журналистов.

Отметим, что это уже второй такой турнир. Официальные соревнования в рф пока проводить запрещено.

Ранее в похожем стиле ответили и в WTA.