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ATP
30 ноября 2023, 08:15 |
381
2

Известно, будет ли ATP применять санкции за участие на турнире в рф

Наверное, вы и сами уже догадались

30 ноября 2023, 08:15 |
381
2
Известно, будет ли ATP применять санкции за участие на турнире в рф
ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов отреагировала на проведение выставочного турнира в рф.

«В ATP на данный момент нет запретов относительно выставочных турниров, проводимых в межсезонье. Игроки как независимые подрядчики могут выбирать, где им выступать», – ответили в организации на запрос журналистов.

Отметим, что это уже второй такой турнир. Официальные соревнования в рф пока проводить запрещено.

Ранее в похожем стиле ответили и в WTA.

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выставочный турнир ATP
Источник Reuters
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Комментарии 2
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Я не проти. Можна зафіксувати мандавошок, які туди поїдуть, освистувати їх впродовж кар'єри, і плювати межи очі після закінчення. Тавро на все життя.
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+1
adidas777
рано чи пізно ці кандони продажні з ATP відповідатимуть за свою брехливу та неспортивну поведінку!
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0
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