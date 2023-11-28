WTA28 ноября 2023, 19:43 |
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Стало известно, будет ли WTA наказывать игроков за участие на турнире в рф
Спойлер: не будет
28 ноября 2023, 19:43 |
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Женская теннисная ассоциация сдержанно отреагировала на проведение выставочного турнира в рф.
«Это событие не связано с WTA, и WTA не поддерживает его проведение.
Игроки соревнуются в туре WTA как независимые подрядчики и по своему усмотрению имеют возможность участвовать в выставочных мероприятиях без штрафных санкций во время межсезонья», – объяснили в организации.
Отметим, что это уже второй такой турнир. Официальные соревнования в рф пока проводить запрещено.
Ранее стали известны имена теннисистов, которые выступят на этом турнире.
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