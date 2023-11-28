Стало известно, будет ли WTA наказывать игроков за участие на турнире в рф

Женская теннисная ассоциация сдержанно отреагировала на проведение выставочного турнира в рф.

«Это событие не связано с WTA, и WTA не поддерживает его проведение.

Игроки соревнуются в туре WTA как независимые подрядчики и по своему усмотрению имеют возможность участвовать в выставочных мероприятиях без штрафных санкций во время межсезонья», – объяснили в организации.

Отметим, что это уже второй такой турнир. Официальные соревнования в рф пока проводить запрещено.

Ранее стали известны имена теннисистов, которые выступят на этом турнире.