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WTA
28 ноября 2023, 19:43 |
674
0

Стало известно, будет ли WTA наказывать игроков за участие на турнире в рф

Спойлер: не будет

28 ноября 2023, 19:43 |
674
0
Стало известно, будет ли WTA наказывать игроков за участие на турнире в рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Глава WTA Стив Саймон (в центре)

Женская теннисная ассоциация сдержанно отреагировала на проведение выставочного турнира в рф.

«Это событие не связано с WTA, и WTA не поддерживает его проведение.

Игроки соревнуются в туре WTA как независимые подрядчики и по своему усмотрению имеют возможность участвовать в выставочных мероприятиях без штрафных санкций во время межсезонья», – объяснили в организации.

Отметим, что это уже второй такой турнир. Официальные соревнования в рф пока проводить запрещено.

Ранее стали известны имена теннисистов, которые выступят на этом турнире.

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Известны имена теннисистов, которые выступят на выставочном турнире в рф
WTA выставочный турнир
Источник Reuters
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