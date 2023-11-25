Известны имена теннисистов, которые выступят на выставочном турнире в рф

Несколько известных теннисистов из Европы выступят на выставочном турнире в россии, который состоится 1-3 декабря в санкт-петербурге.

В состав команды «Львов» кроме российских теннисистов попали итальянка Жасмин Паолини, болгарка Виктория Томова, а также сербы Янко Типсаревич и Ласло Дьере.

В команде «Сфинксы» будет представлены испанский теннисист Роберто Баутиста Агут, француз Адриан Маннарино, серб Душан Лайович и представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Отметим, что это уже второй такой турнир. Официальные соревнования в РФ пока проводить запрещено.