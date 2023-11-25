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25 ноября 2023, 14:39 | Обновлено 25 ноября 2023, 14:40
1015
2

Известны имена теннисистов, которые выступят на выставочном турнире в рф

Три серба и еще несколько любителей легких денег

25 ноября 2023, 14:39 | Обновлено 25 ноября 2023, 14:40
1015
2
Известны имена теннисистов, которые выступят на выставочном турнире в рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баутиста Агут

Несколько известных теннисистов из Европы выступят на выставочном турнире в россии, который состоится 1-3 декабря в санкт-петербурге.

В состав команды «Львов» кроме российских теннисистов попали итальянка Жасмин Паолини, болгарка Виктория Томова, а также сербы Янко Типсаревич и Ласло Дьере.

В команде «Сфинксы» будет представлены испанский теннисист Роберто Баутиста Агут, француз Адриан Маннарино, серб Душан Лайович и представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Отметим, что это уже второй такой турнир. Официальные соревнования в РФ пока проводить запрещено.

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Жасмин Паолини Виктория Томова Янко Типсаревич Ласло Дьере Роберто Баутиста Агут Адриан Маннарино Душан Лайович Юлия Путинцева
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
все ясно, знаємо нові імена тенісних долбойобів
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+6
Анна Савоськіна
І після участі там на болотах їх спокійнісінько пускатимуть на змагання у Європі та решті світу??? ...
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0
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