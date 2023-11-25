Известны имена теннисистов, которые выступят на выставочном турнире в рф
Три серба и еще несколько любителей легких денег
Несколько известных теннисистов из Европы выступят на выставочном турнире в россии, который состоится 1-3 декабря в санкт-петербурге.
В состав команды «Львов» кроме российских теннисистов попали итальянка Жасмин Паолини, болгарка Виктория Томова, а также сербы Янко Типсаревич и Ласло Дьере.
В команде «Сфинксы» будет представлены испанский теннисист Роберто Баутиста Агут, француз Адриан Маннарино, серб Душан Лайович и представительница Казахстана Юлия Путинцева.
Отметим, что это уже второй такой турнир. Официальные соревнования в РФ пока проводить запрещено.
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