Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан уволит Пиоли в случае невыхода в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 ноября 2023, 16:12 | Обновлено 29 ноября 2023, 16:47
441
0

Милан уволит Пиоли в случае невыхода в плей-офф Лиги чемпионов

Специалист возглавляет команду с октября 2019 года

29 ноября 2023, 16:12 | Обновлено 29 ноября 2023, 16:47
441
0
Милан уволит Пиоли в случае невыхода в плей-офф Лиги чемпионов
ФК Милан. Стефано Пиоли

Поражение от дортмундской «Боруссии» (1:3) в домашнем поединке 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов серьезно ударило по перспективам главного тренера «Милана» Стефано Пиоли.

Как пишет Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, тренера могут уволить в случае вылета из Лиги чемпионов. Учитывая деньги, вложенные в клуб, прекращение выступлений в самом престижном клубном турнире Европы серьезно ударит по «росо-нерри» финансово. Отмечается, что «Милан» может недосчитаться в общей сложности 160 миллионов евро. А владелец «росо-нерри» Джерри Кардинале хочет, чтобы клуб заработал примерно столько же, сколько потратил. Место главного тренера команды, по информации журналиста Николо Скирры, уже якобы предложено украинцу Андрею Шевченко.

Добавим, что на данный момент «Милан» идет последним в группе F с пятью очками. Чтобы выполнить поставленную задачу, подопечным Стефано Пиоли, возглавляющим команду с октября 2019 года, необходимо в заключительном туре обыгрывать на выезде «Ньюкасл» и надеяться, что ПСЖ проиграет в гостях немотивированной дортмундской «Боруссии».

По теме:
Бывший игрок ПСЖ и сборной Франции стал профессиональным падел-теннисистом
ВИДЕО. Фанаты Милана скандировали имя Синнера на матче Лиги чемпионов
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Милан Стефано Пиоли Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Ньюкасл ПСЖ отставка
Источник Get Italian Football News
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Толчок или симуляция? В Англии забили странный гол на 90+1 минуте
Футбол | 29 ноября 2023, 16:05 1
ВИДЕО. Толчок или симуляция? В Англии забили странный гол на 90+1 минуте
ВИДЕО. Толчок или симуляция? В Англии забили странный гол на 90+1 минуте

Арбитр принял решение не давать фол в спорном моменте

Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
Бокс | 28 ноября 2023, 18:36 2
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко

Тогда Тайсон весил 112 кг, а сейчас больше 125

Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе
Футбол | 29.11.2023, 13:39
Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе
Эффект Беллингема. Почему Реал готов отказаться от попыток подписать Мбаппе
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
Футбол | 28.11.2023, 19:43
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
Футбол | 28.11.2023, 22:25
ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
Таблица ЛЧ. Шахтер вышел в евровесну. 3 претендента на 2 путевки в плей-офф
28.11.2023, 22:10 12
Футбол
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
28.11.2023, 21:54
Биатлон
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца
27.11.2023, 18:55 136
Футбол
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
27.11.2023, 17:40 3
Футбол
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
Сколько пропустит Довбик? Спортивный врач рассказал подробности травмы
27.11.2023, 21:47 3
Футбол
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
Ломаченко и Камбосос выбрали дату проведения поединка за титул
28.11.2023, 08:10 5
Бокс
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
28.11.2023, 23:20 35
Футбол
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
27.11.2023, 21:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем