Милан уволит Пиоли в случае невыхода в плей-офф Лиги чемпионов

Поражение от дортмундской «Боруссии» (1:3) в домашнем поединке 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов серьезно ударило по перспективам главного тренера «Милана» Стефано Пиоли.

Как пишет Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, тренера могут уволить в случае вылета из Лиги чемпионов. Учитывая деньги, вложенные в клуб, прекращение выступлений в самом престижном клубном турнире Европы серьезно ударит по «росо-нерри» финансово. Отмечается, что «Милан» может недосчитаться в общей сложности 160 миллионов евро. А владелец «росо-нерри» Джерри Кардинале хочет, чтобы клуб заработал примерно столько же, сколько потратил. Место главного тренера команды, по информации журналиста Николо Скирры, уже якобы предложено украинцу Андрею Шевченко.

Добавим, что на данный момент «Милан» идет последним в группе F с пятью очками. Чтобы выполнить поставленную задачу, подопечным Стефано Пиоли, возглавляющим команду с октября 2019 года, необходимо в заключительном туре обыгрывать на выезде «Ньюкасл» и надеяться, что ПСЖ проиграет в гостях немотивированной дортмундской «Боруссии».