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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 05:00 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:50
312
0

Луис ЭНРИКЕ: «Если мы выиграем у Боруссии Д, то финишируем первыми»

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом»

29 ноября 2023, 05:00 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:50
312
0
Луис ЭНРИКЕ: «Если мы выиграем у Боруссии Д, то финишируем первыми»
УЕФА. Луис Энрике

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).

Счет для гостей на 24-й минуте открыл Александер Исак. Хозяев спас гол Килиана Мбаппе, который реализовал пенальти на 90+8-й минуте.

ПСЖ проиграл лишь один из последних 36 матчей группового этапа в этом соревновании на своей территории – поражение со счетом 1:2 от Манчестер Юнайтед в октябре 2020 года.

Луис Энрике, главный тренер ПСЖ: «Очень горжусь. Думаю, мы заслужили победу, мы создали много явных моментов, и временами было сложно забить мяч. Самое главное – сосредоточиться на себе. Если мы выиграем, мы финишируем первыми, но даже если мы проиграем, мы сможем перейти к следующему этапу. Это так сложно, но я надеюсь, что мы может облегчить задачу, победив Дортмунд».

Килиан Мбаппе, нападающий «ПСЖ», в интервью TNT Sports: «[Результат] трудно увидеть. У нас было так много моментов. Обычно нам нужно побеждать, но в футболе можно быть лучше в игре и не выигрывать. Вот что произошло.сегодня вечером. В Дортмунде мы должны победить, потому что хотим быть лидером групп».

Моя работа – забивать голы и помогать своим ребятам. Хотя я мог бы помочь своей команде больше, потому что у меня было много моментов, и я не смог забить [больше] сегодня вечером. В Лиге чемпионов мы должны забивать, когда есть возможность. У нас было девять или десять возможностей, и мы не смогли забить [до пенальти]».

Эдди Хау, главный тренер «Ньюкасла»: «Я чувствую себя очень подавленным, но очень горжусь игроками и уровнем их самоотдачи. Ник [Поуп] вел себя так, словно он играл против «Милана», когда нам действительно требовалась суперигра со стороны команды. Мы устали во втором тайме, и я думаю, что игроки поняли, что им просто нужно защищаться.

Похоже, мы добились цели. В нашей ситуации у них всегда были шансы, но мы должны отдать должное игрокам за то, что они дали. Мы все еще в борьбе, и это то, чего мы не можем забывать. Мы все еще верим. Мы будем на «Сент-Джеймс Парк» играть против очень хорошей команды «Милан», а в другой игре [между Дортмундом и ПСЖ] может случиться что угодно».

Александер Исак, нападающий «Ньюкасла»: «Очень жаль, что нам так поздно забили гол. Мы начали защищаться слишком рано, но пропускать гол так поздно никогда не приятно. Горжусь командой, это непростая игра. В конце мы немного устали, это немного жалко. Мы всегда хотим побеждать, но этот момент, наверное, будет важным. В последнем туре есть за что играть. Гол стал для меня моментом гордости. Я не забил в своем первые две игры [группы F], так что для меня это важный момент».

Киран Триппьер, игрок «Ньюкасла», признан лучшим игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА высоко оценила его выступление: «Он прекрасно прикрывал команду от самого опасного нападающего».

Киран Триппьер, защитник Ньюкасла и лучший игрок матча: «Я очень горжусь игроками. В сложившейся ситуации с травмами прийти в такое место и получить очко – это позитивно. Разочаровывает пропущенный гол, но это позитивный результат. В любой день мы способны конкурировать с лучшими игроками, как это было дважды против ПСЖ. Мы, конечно, разочарованы».

Видеообзор матча: ПСЖ – Ньюкасл – 1:1

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Ньюкасл Александер Исак Килиан Мбаппе ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Ньюкасл Луис Энрике пресс-конференция Эдди Хау Киран Триппьер
Источник УЕФА
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