Лига чемпионов29 ноября 2023, 01:40 | Обновлено 29 ноября 2023, 01:51
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ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Как Мбаппе спас парижан. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
29 ноября 2023, 01:40 | Обновлено 29 ноября 2023, 01:51
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В матче 5-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).
Счет для гостей на 24-й минуте открыл Александер Исак.
Хозяев спас гол Килиана Мбаппе, который реализовал пенальти на 90+8-й минуте.
Ситуация в группе: Боруссия Д (10), ПСЖ (7 очков), Ньюкасл (5), Милан (5).
Лига чемпионов 2023/24
Группа F. 5-й тур, 28 ноября
ПСЖ (Франция) – Ньюкасл (Англия) – 1:1
Голы: Мбаппе, 90+8 – Исак, 25.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Исак, 25 мин.
ГОЛ! 1:1. Мбаппе, 90+8 мин.
События матча
90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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