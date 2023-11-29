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ПСЖ
28.11.2023 22:00 – FT 1 : 1
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 01:40 | Обновлено 29 ноября 2023, 01:51
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0

ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Как Мбаппе спас парижан. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

29 ноября 2023, 01:40 | Обновлено 29 ноября 2023, 01:51
35
0
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Как Мбаппе спас парижан. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).

Счет для гостей на 24-й минуте открыл Александер Исак.

Хозяев спас гол Килиана Мбаппе, который реализовал пенальти на 90+8-й минуте.

Ситуация в группе: Боруссия Д (10), ПСЖ (7 очков), Ньюкасл (5), Милан (5).

Лига чемпионов 2023/24

Группа F. 5-й тур, 28 ноября

ПСЖ (Франция) – Ньюкасл (Англия) – 1:1

Голы: Мбаппе, 90+8 – Исак, 25.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Исак, 25 мин.

ГОЛ! 1:1. Мбаппе, 90+8 мин.

События матча

90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
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Лига чемпионов ПСЖ видео голов и обзор Ньюкасл Килиан Мбаппе Александер Исак пенальти
Источник Sport.ua
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