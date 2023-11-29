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Лига Чемпионов
Лацио
28.11.2023 19:45 – FT 2 : 0
Селтик
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 04:40 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:05
76
0

Лацио – Селтик – 2:0. Дубль Иммобиле в конце игры. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

29 ноября 2023, 04:40 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:05
76
0
Лацио – Селтик – 2:0. Дубль Иммобиле в конце игры. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.

Лацио дома обыграл Селтик со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

У хозяев поля два гола в конце игры забил Чиро Иммобиле.

Лига чемпионов 2023/24

Группа E. 5-й тур, 28 ноября

Лацио (Италия) – Селтик (Шотландия) – 2:0

Голы: Чиро Иммобиле, 82, 85.

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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Чиро Иммобиле Фейеноорд видео голов и обзор Лига чемпионов Лацио
Источник Sport.ua
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