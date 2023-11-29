28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.

Лацио дома обыграл Селтик со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

У хозяев поля два гола в конце игры забил Чиро Иммобиле.

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Лига чемпионов 2023/24

Группа E. 5-й тур, 28 ноября

Лацио (Италия) – Селтик (Шотландия) – 2:0

Голы: Чиро Иммобиле, 82, 85.

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