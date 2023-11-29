Лига чемпионов29 ноября 2023, 04:40 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:05
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Лацио – Селтик – 2:0. Дубль Иммобиле в конце игры. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
29 ноября 2023, 04:40 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:05
76
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28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов.
Лацио дома обыграл Селтик со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
У хозяев поля два гола в конце игры забил Чиро Иммобиле.
Лига чемпионов 2023/24
Группа E. 5-й тур, 28 ноября
Лацио (Италия) – Селтик (Шотландия) – 2:0
Голы: Чиро Иммобиле, 82, 85.
Видео голов и обзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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