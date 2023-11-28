Дубль Иммобиле в концовке игры принес Лацио победу в матче с Селтиком
Состоялся поединок в группе Е
Вечером 28 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов. В Риме сыграли местный «Лацио» и шотландский «Селтик».
Победу у встречи вырвали хозяева поля. На 82-й и 85-й минутах дубль оформил нападающий римлян Чиро Иммобиле.
Благодаря этой победе «Лацио» временно вышел в лидеры группы E. «Атлетико» c «Фейеноордом» сыграют в 22:00.
Лига чемпионов 2023/24 Группа E. 5-й тур, 28 ноября
Лацио – Селтик – 2:0
Голы: Иммобиле, 82, 85.
FT | #LazioCeltic 2-0— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 28, 2023
⏹ FINISCE QUI! @ciroimmobile ci regala una vittoria pesantissima 😍#UCL | #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/yM0rr9TW6l
События матча
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