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Лига Чемпионов
Лацио
28.11.2023 19:45 – FT 2 : 0
Селтик
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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 21:41 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:58
328
0

Дубль Иммобиле в концовке игры принес Лацио победу в матче с Селтиком

Состоялся поединок в группе Е

28 ноября 2023, 21:41 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:58
328
0
Дубль Иммобиле в концовке игры принес Лацио победу в матче с Селтиком
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов. В Риме сыграли местный «Лацио» и шотландский «Селтик».

Победу у встречи вырвали хозяева поля. На 82-й и 85-й минутах дубль оформил нападающий римлян Чиро Иммобиле.

Благодаря этой победе «Лацио» временно вышел в лидеры группы E. «Атлетико» c «Фейеноордом» сыграют в 22:00.

Лига чемпионов 2023/24 Группа E. 5-й тур, 28 ноября

Лацио – Селтик – 2:0

Голы: Иммобиле, 82, 85.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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Чиро Иммобиле Лацио Фейеноорд Лига чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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