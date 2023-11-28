Дубль Иммобиле в концовке игры принес Лацио победу в матче с Селтиком

Вечером 28 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов. В Риме сыграли местный «Лацио» и шотландский «Селтик».

Победу у встречи вырвали хозяева поля. На 82-й и 85-й минутах дубль оформил нападающий римлян Чиро Иммобиле.

Благодаря этой победе «Лацио» временно вышел в лидеры группы E. «Атлетико» c «Фейеноордом» сыграют в 22:00.

Лига чемпионов 2023/24 Группа E. 5-й тур, 28 ноября



Лацио – Селтик – 2:0

Голы: Иммобиле, 82, 85.