28 ноября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Лацио» встретится с «Селтиком». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда смогла выдать несколько хороших лет после того, как сбежал в Интер Симоне Индзаги, и его заменили на Маурицио Сарри. При Курильщике получилось прибавить, причем в прошлом розыгрыше даже взяли 2-е место в Серии А. Но при этом они во многом сплавляли еврокубки. Но сейчас орлы выступают в Лигу чемпионов, и уж там спустя рукава не поиграешь. Получается довольно противоречиво. Клуб из Рима серьезно сдал позиции в Кальчо - откровенно говоря, там стартовый отрезок был провален. Но при этом и на международной арене были не лучшие результаты. Дома в концовке драматично, голом вратаря Проведеля, вырвали ничью с Атлетико. Потом вышло поздним голом вырвать победу над Селтиком в Глазго. А с Фейеноордом обменялись домашними победами - пока что пропуск в плей-офф отнюдь не гарантирован.



Селтик

Клуб продолжает безоговорочно доминировать на внутренней арене. Нет, Рейджерс раз, при Джеррарде, выиграл Премьершип. Но это именно что разовое исключение, и после этого снова обручи вернули себе трофей. И сейчас, когда в Глазго вернулся Роджерс, уже получилось оторваться от всех преследователей. Но на международной арене у шотландцев мало что получается. В прошлом сезоне, при Постекоглу, они стартовали с группового этапа Лиги чемпионов, но закончили 4-ми, взяв пару ничьих. Сейчас пока что взято только 1 очко, дома сыграв 2-2 с Атлетико. Но в Мадриде Гризманн и компания отомстили за осечку, разгромив кельтов 6-0. А начиналось все с 0-2 в Роттердаме с Фейеноордом и 1-2 дома с Лацио, с решающим голом Педро на 95-й минуте.

Статистика личных встреч

В 2019-м году стороны пересекались в рамках Лиги Европы. Тогда шотландцы смогли выиграть оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары итальянцев. С учетом того, как слабо играют шотландцы на выезде, можно ставить на лациале при форе -1 гол (коэффициент - 1,8).