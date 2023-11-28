28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Антверпен». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу донецкого клуба.

После финального свистка арбитр матча удалил нападающего «Антверпена» Арбнора Муйю и показал желтую карточку голкиперу «Шахтера» Дмитрию Ризныку. В течение всей игры между игроками происходили небольшие стычки, а до серьезных дел дошло после матча. Игроков вовремя успели разнять.

По словам защитника «горняков» Валерия Бондаря, игрок «Антверпена» на английском выкрикивал неприличные слова в адрес Иракли Азарова.

К слову, во время стычки, один из лайнсменов наступил на ногу Бондарю. Игрок украинского клуба упал на газон, а капитан команды Тарас Степаненко развел руками и обратился к рефери.

ВИДЕО. Лайнсмен наступил на ногу Бондарю. Защитник Шахтера упал на газон