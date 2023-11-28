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  4. ВИДЕО. Лайнсмен наступил на ногу Бондарю. Защитник Шахтера упал на газон
Лига чемпионов
28 ноября 2023, 22:55 | Обновлено 28 ноября 2023, 23:07
2283
7

ВИДЕО. Лайнсмен наступил на ногу Бондарю. Защитник Шахтера упал на газон

После завершения поединка «Шахтер» – «Антверпен» на поле произошла потасовка

28 ноября 2023, 22:55 | Обновлено 28 ноября 2023, 23:07
2283
7
ВИДЕО. Лайнсмен наступил на ногу Бондарю. Защитник Шахтера упал на газон

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Шахтер» и «Антверпен». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу донецкого клуба.

После финального свистка арбитр матча удалил нападающего «Антверпена» Арбнора Муйю и показал желтую карточку голкиперу «Шахтера» Дмитрию Ризныку. В течение всей игры между игроками происходили небольшие стычки, а до серьезных дел дошло после матча. Игроков вовремя успели разнять.

По словам защитника «горняков» Валерия Бондаря, игрок «Антверпена» на английском выкрикивал неприличные слова в адрес Иракли Азарова.

К слову, во время стычки, один из лайнсменов наступил на ногу Бондарю. Игрок украинского клуба упал на газон, а капитан команды Тарас Степаненко развел руками и обратился к рефери.

ВИДЕО. Лайнсмен наступил на ногу Бондарю. Защитник Шахтера упал на газон

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Валерий Бондарь Шахтер Донецк Антверпен Шахтер - Антверпен Лига чемпионов драка с судьей видео
Источник Sport.ua
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Gargantua
ну Бондарь артист ))))
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+7
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ALF🎈
Хто їх вчить цьому цирку у Шахтарі, доречі саме футболісти Шахтаря провокували постійно. Дуже мерзенно це виглядало. Футболістів Антверпену можна зрозуміти.
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+2
AndiM
А в інтерв'ю такий герой-победун майже як щєля .
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-1
Віктор Коробка
Чому відразу - цирк? Вам що шипами не ногу ніколи не наступали? Хоч суддя, хоч свій гравець - однаково боляче.
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-4
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