Во вторник, 28 ноября «Шахтер», в пятом туре Лиги чемпионов сыграл с бельгийским «Антверпеном». Матч состоялся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Победу в матче одержали «горняки» со счетом 1:0.

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После финального свистка арбитр матча удалил нападающего «Антверпена» Арбнора Муйю и показал желтую карточку голкиперу «Шахтера» Дмитрию Ризныку. В течение всей игры между игроками возникали напряженные отношения, а до серьезных дел дошло после матча. Игроков вовремя успели разнять.

Благодаря победе в матче с бельгийцами донецкий «Шахтер» гарантировал себе евровесну.

ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная