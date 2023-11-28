ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
У гостей удаление заработал Арбнор Муйя
Во вторник, 28 ноября «Шахтер», в пятом туре Лиги чемпионов сыграл с бельгийским «Антверпеном». Матч состоялся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Победу в матче одержали «горняки» со счетом 1:0.
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После финального свистка арбитр матча удалил нападающего «Антверпена» Арбнора Муйю и показал желтую карточку голкиперу «Шахтера» Дмитрию Ризныку. В течение всей игры между игроками возникали напряженные отношения, а до серьезных дел дошло после матча. Игроков вовремя успели разнять.
Благодаря победе в матче с бельгийцами донецкий «Шахтер» гарантировал себе евровесну.
ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
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