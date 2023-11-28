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  4. ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
Лига чемпионов
28 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:50
2542
4

ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная

У гостей удаление заработал Арбнор Муйя

28 ноября 2023, 22:25 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:50
2542
4
ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная
MEGOGO.

Во вторник, 28 ноября «Шахтер», в пятом туре Лиги чемпионов сыграл с бельгийским «Антверпеном». Матч состоялся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Победу в матче одержали «горняки» со счетом 1:0.

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После финального свистка арбитр матча удалил нападающего «Антверпена» Арбнора Муйю и показал желтую карточку голкиперу «Шахтера» Дмитрию Ризныку. В течение всей игры между игроками возникали напряженные отношения, а до серьезных дел дошло после матча. Игроков вовремя успели разнять.

Благодаря победе в матче с бельгийцами донецкий «Шахтер» гарантировал себе евровесну.

ФОТО. После игры Шахтер – Антверпен произошла стычка. У гостей была красная

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Дмитрий Ризнык удаление (красная карточка) драка фото
Источник Sport.ua
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Gargantua
ребята проиграли 4 матча из 4, конечно нервы сдают
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nivavn
І як можливо побачити на ФОТО, що ж то була за сутичка???      А де посилання на телеграм?
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