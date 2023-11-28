БОНДАРЬ: «Их игрок начал на английском кричать Азарову нехорошие слова»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу над «Антверпеном» (1:0) в матче 5-го туру Лиги чемпионов.

«Получился тяжелый второй тайм, потому что счет был 1:0, и команда боялась пропустить мяч. Для нас сегодня был важен результат – победа. Евровесна у нас уже есть. Но после победы над Барселоной мы говорили, что можем воплотить маленькую мечту украинцев, для которых мы играли, для ВСУ. Мы подарили им приятные эмоции, маленькую радость в таких тяжелых погодных условиях. Надеюсь, они немного улыбнулись и порадовались за нас.

Момент с проверкой VAR у наших ворот? Нельзя ставить такие пенальти. Думаю, это не пенальти. Я его лишь немного прихватил там за плечо. Он много бегал, провоцировал. Только за мной бегал. Что-то хотел, может, футболку. Но VAR судьи посмотрели. Наверное, не было фола.

Было очень тяжелое поле, не очень хорошего качества. Не получился тот футбол, в который мы всегда играем. Не играли в билдапе, не разыгрывали мяч. Где-то играли проще, воспользовались нашим моментом. Считаю, что могло быть 2:0 или 3:0. Перекладины были, момент у Бондаренко. Могли воспользоваться моментами и выиграть больше чем 1:0.

Момент после финального свистка? Там их 11-й номер (Арбнор Муйя) подошел к Азарову, начал ему кричать на английском очень нехорошие слова. Я просто подошел. Там был Янссен, снова что-то хотел, скакал. Но я их понимаю: они вылетели, не набрав ни одного очка в ЛЧ. Они хотели нас спровоцировать, испортить настроение. У нас еще впереди важный матч, против Порту через 2 недели. Нужно было контролировать эмоции. Это важная победа для Украины.

Матч с «Порту»? Конечно, когда выпал такой шанс – наверное, нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы им воспользоваться. Наверно, это неожиданность от нас. Думаю, никто не ожидал, что будем в 6-м туре бороться за плей-офф Лиги чемпионов. Но это наша маленькая мечта. Мы надеемся ее воплотить в жизнь. У нас в команде много молодых ребят украинцев. Это был бы исторический результат для Украины».