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Лига чемпионов
28 ноября 2023, 22:40 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:59
739
2

БОНДАРЬ: «Их игрок начал на английском кричать Азарову нехорошие слова»

Защитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Антверпеном» в матче ЛЧ

28 ноября 2023, 22:40 | Обновлено 28 ноября 2023, 22:59
739
2
БОНДАРЬ: «Их игрок начал на английском кричать Азарову нехорошие слова»
MEGOGO. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу над «Антверпеном» (1:0) в матче 5-го туру Лиги чемпионов.

«Получился тяжелый второй тайм, потому что счет был 1:0, и команда боялась пропустить мяч. Для нас сегодня был важен результат – победа. Евровесна у нас уже есть. Но после победы над Барселоной мы говорили, что можем воплотить маленькую мечту украинцев, для которых мы играли, для ВСУ. Мы подарили им приятные эмоции, маленькую радость в таких тяжелых погодных условиях. Надеюсь, они немного улыбнулись и порадовались за нас.

Момент с проверкой VAR у наших ворот? Нельзя ставить такие пенальти. Думаю, это не пенальти. Я его лишь немного прихватил там за плечо. Он много бегал, провоцировал. Только за мной бегал. Что-то хотел, может, футболку. Но VAR судьи посмотрели. Наверное, не было фола.

Было очень тяжелое поле, не очень хорошего качества. Не получился тот футбол, в который мы всегда играем. Не играли в билдапе, не разыгрывали мяч. Где-то играли проще, воспользовались нашим моментом. Считаю, что могло быть 2:0 или 3:0. Перекладины были, момент у Бондаренко. Могли воспользоваться моментами и выиграть больше чем 1:0.

Момент после финального свистка? Там их 11-й номер (Арбнор Муйя) подошел к Азарову, начал ему кричать на английском очень нехорошие слова. Я просто подошел. Там был Янссен, снова что-то хотел, скакал. Но я их понимаю: они вылетели, не набрав ни одного очка в ЛЧ. Они хотели нас спровоцировать, испортить настроение. У нас еще впереди важный матч, против Порту через 2 недели. Нужно было контролировать эмоции. Это важная победа для Украины.

Матч с «Порту»? Конечно, когда выпал такой шанс – наверное, нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы им воспользоваться. Наверно, это неожиданность от нас. Думаю, никто не ожидал, что будем в 6-м туре бороться за плей-офф Лиги чемпионов. Но это наша маленькая мечта. Мы надеемся ее воплотить в жизнь. У нас в команде много молодых ребят украинцев. Это был бы исторический результат для Украины».

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Шахтер Донецк Антверпен Лига чемпионов Шахтер - Антверпен Валерий Бондарь
Источник MEGOGO
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Комментарии 2
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DK1961
Молчал бы лучше. Именно Бондарь ДВАЖДЫ сносил в своей штрафной игроков Антверпена (причем делал это рукой, дергая за корпус соперника - судья оба раза не среагировал). Если это не пенали - то я папа римский. Поэтому бельгийцы и взбеленились после игры. Да, Шахтер по делу выиграл, имея гораздо больше 100 процентных моментов. Но в том, что произошло после игры - ИЗНАЧАЛЬНО виноват именно Бондарь. 
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