28 ноября на «Эстади Олимпико» пройдет матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Порту». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Клуб, казалось, в прошлом сезоне показал выход из затянувшегося кризиса, выиграв Суперкубок Испании и, главное, Примеру. Но сейчас у подопечных Хави не все получается на внутренней арене, и не зря к концу осени пошли слухи о возможной смене наставника - пока что, правда, Лапорта все с гневом отрицает. Хотя проблем достаточно, тем более что Эль Класико дома проиграли. На этом фоне отдушиной была Лига чемпионов. Там после провалов 2021-го и 2022-го года, с невыходом из группы, получилось выиграть в первом круге нынешнего розыгрыша у всех противников. Но в октябре донецкий Шахтер смог в номинально домашнем поединке, в Гамбурге, оформить 1:0 - как минимум, после этой осечки сине-гранатовые отложили выход в плей-офф.



Порту

Команда не смогла в прошлом сезоне удержать чемпионский титул в Примейре. Да и сейчас не все получается у Сержиу Консейсау и его подопечных. Тут и 0:2 в Суперкубке Португалии с Бенфикой, и не лучшие результаты в национальном первенстве, где все еще впереди вечные соперники из Лиссабона. Зато в Лиге чемпионов трипейруш фактически одной ногой в плей-офф - а все уже привыкли к выходам туда в исполнении драконов из Португалии. Пока что клуб проявлял себя планово: фавориту квартета, Барселоне, проиграли 0:1 на своем поле. Но при этом получилось выдать стопроцентные показатели с аутсайдерами. Сначала взяли 3:1 в Гамбурге с Шахтером, потом в спарке дважды победили дебютанта, Антверпен: 4:1 в Бельгии, 2:0 дома.

Статистика личных встреч

До октябрьских 1:0 стороны играли аж в 2011-м году, в рамках Суперкубка УЕФА. Тогда Барселона оформила гроссмейстерскую победу, 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что каталонцы смогут выиграть без особенных проблем. Но и они не блещут, и Порту хорош - ставим на то, что гости выиграют при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,64).