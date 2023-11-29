​В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Барселона» дома обыграла «Порту» (2:1).

Для хозяев голы забили Жоау Канселу и Жоау Феликс, у гостей отличился Пепе.

Каталонская команда уверенно выиграла группу, набрав 12 очков из 15.

Вторую путевку разыграют Порту и Шахтер (по 9), горняков устроит только победа.

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Лига чемпионов 2023/24

Группа H. 5-й тур, 28 ноября

Барселона (Испания) – Порту (Португалия) – 2:1

Голы: Канселу, 32, Феликс, 57 – Пепе, 30.

Видеообзор матча