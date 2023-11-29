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Барселона
28.11.2023 22:00 – FT 2 : 1
Порту
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Лига чемпионов
29 ноября 2023, 05:15 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:50
381
0

Барселона – Порту – 2:1. Каталонцы выиграли группу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

29 ноября 2023, 05:15 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:50
381
0
Барселона – Порту – 2:1. Каталонцы выиграли группу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

​В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Барселона» дома обыграла «Порту» (2:1).

Для хозяев голы забили Жоау Канселу и Жоау Феликс, у гостей отличился Пепе.

Каталонская команда уверенно выиграла группу, набрав 12 очков из 15.

Вторую путевку разыграют Порту и Шахтер (по 9), горняков устроит только победа.

Лига чемпионов 2023/24

Группа H. 5-й тур, 28 ноября

Барселона (Испания) – Порту (Португалия) – 2:1

Голы: Канселу, 32, Феликс, 57 – Пепе, 30.

Видеообзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Канселу (Барселона).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Пепе Акино (Порту).
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Барселона Пепе Жоау Канселу видео голов и обзор Лига чемпионов Жоау Феликс Порту
Источник Sport.ua
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