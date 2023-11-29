Лига чемпионов29 ноября 2023, 05:15 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:50
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Барселона – Порту – 2:1. Каталонцы выиграли группу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
29 ноября 2023, 05:15 | Обновлено 29 ноября 2023, 05:50
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В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Барселона» дома обыграла «Порту» (2:1).
Для хозяев голы забили Жоау Канселу и Жоау Феликс, у гостей отличился Пепе.
Каталонская команда уверенно выиграла группу, набрав 12 очков из 15.
Вторую путевку разыграют Порту и Шахтер (по 9), горняков устроит только победа.
Лига чемпионов 2023/24
Группа H. 5-й тур, 28 ноября
Барселона (Испания) – Порту (Португалия) – 2:1
Голы: Канселу, 32, Феликс, 57 – Пепе, 30.
Видеообзор матча
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Канселу (Барселона).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Пепе Акино (Порту).
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