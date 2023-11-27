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Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 22:59 | Обновлено 27 ноября 2023, 23:16
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0

ФИЛИППОВ: «Днепр-1 продолжает победное шествие. А травма не очень приятная»

Форвард «Днепра-1» открыл счет в матче 15-го тура УПЛ против «Черноморца»

27 ноября 2023, 22:59 | Обновлено 27 ноября 2023, 23:16
255
0
ФИЛИППОВ: «Днепр-1 продолжает победное шествие. А травма не очень приятная»
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Форвард «Днепра-1» Александр Филиппов прокомментировал итоги победного матча 15-го тура УПЛ против «Черноморца» (5:2), в котором он открыл счет, а в перерыве покинул поле из-за травмы:

– Александр, с победой. Какие впечатления оставил результативный матч, который ты досрочно завершил?

– Спасибо за приветствие. Сжатые впечатления, вроде бы и победили, но так как счет развивался – было 3:2, и мы в большинстве играли где-то с 30-й минуты, поэтому при счете 3:1 должны были спокойнее играть. Но хорошо, что все так закончилось – мы забили два гола и удалось закрыть игру. Что касается замены в перерыве, то да, получил не то что сильно болезненную травму, но немного меня подкосили.

После этого я уже не мог ни нормально бегать, ни рывок делать, поэтому лучше пусть кто-нибудь свежий выйдет, чем я буду действовать только на 50 процентов. И вы видите, что Володя Танчик вышел на замену, отдал результативную передачу и забил гол, потому он молодец. Поздравляю его и всю команду с победой.

– Вспомним твой гол. Вбрасывание с аута вы отрабатываете, была ли это импровизация?

– Нет, такую комбинацию не отрабатываем. Хорошо, что Вовчик Адамюк увидел, что я остался в штрафной почти один, точнее один в один, и была хорошая возможность развернуться и пробить. Благо, все так получилось и удалось забить гол.

– Главный тренер команды высказал на пресс-конференции опасения по поводу твоей травмы. Как ты сам чувствуешь, что там может быть?

– Она выглядит не совсем приятно, но я думаю, что все будет хорошо. Впереди четыре-пять дней до следующего матча против «Ворсклы» и буду делать все возможное, и плюс у нас хорошие врачи, которые также сделают все возможное для моего скорейшего возвращения.

– Перед паузой в чемпионате команда набрала хороший ход, сейчас снова выиграли. Можно ли говорить, что сохранили это победное настроение?

– Дай Бог. Вы видите, что сегодня что-то удавалось. Обычно у нас немного лучше получалось, и контроль мяча в предыдущих матчах был лучше, но сегодня и «Черноморец» где-то высоко прессинговал, много владел мячом, но потом помогло удаление, и хорошо, что мы продолжаем наше победное шествие.

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Источник Sport.ua
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