Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага
Испания
27 ноября 2023, 18:25 | Обновлено 27 ноября 2023, 18:42
2319
10

Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага

Статистика была предоставлена еще до матча «Кадис» – «Реал»

27 ноября 2023, 18:25 | Обновлено 27 ноября 2023, 18:42
2319
10
Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага
Twitter. Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

Статистический портал BeSoccer предоставил статистические данные, благодаря которым можно сделать вывод, что украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин лучше, чем его конкурент по позиции испанец Кепа Аррисабалага.

Стоит отметить, что статистика была предоставлена до начала матча 14-го тура Ла Лиги «Кадис» – «Реал», в котором украинец отстоял на ноль и сделал 4 сейва.

Статистика Лунина:

  • Матчи: 4
  • Минуты: 360
  • Полученные удары: 3.59
  • Сейвы: 3.14
  • Процент сейвов: 87.5%
  • Пропущенных голов: 0.45
  • % матчей на 0: 50%
  • Точность пасов: 96.39%
  • Точность длинных передач: 80%
  • Игра на выходах: 0.67
  • Ожидаемые отраженные удары: 0.93
  • Отражены пенальти: 0.22
  • Пропущенные дальние удары: 0
  • Пропущенные мячи головой: 0.22

Статистика Кепы Аррисабалаги:

  • Матчи: 13
  • Минуты: 1170
  • Полученные удары: 2.72
  • Сейвы: 2.02
  • Процент сейвов: 74.36
  • Пропущенных голов: 0.7
  • % матчей на 0: 46.15%
  • Точность пасов: 91.24
  • Точность длинных передач: 60.61
  • Игра на выходах: 0.21
  • Ожидаемые отраженные удары: 0.77
  • Отражены пенальти: 0
  • Пропущенные дальние удары: 0.21
  • Пропущенные мячи головой: 0.28

По теме:
Модрич установил рекорд среди футболистов-ветеранов Реала
Проблемы для Лунина. Реал хочет продлить с Анчелотти контракт на 2 года
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Кадис Реал Мадрид Кадис - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Источник BeSoccer
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «Луческу – уже прошлое. Шовковский хорошо делает свое дело»
Футбол | 27 ноября 2023, 14:36 11
Игорь СУРКИС: «Луческу – уже прошлое. Шовковский хорошо делает свое дело»
Игорь СУРКИС: «Луческу – уже прошлое. Шовковский хорошо делает свое дело»

Президент киевского «Динамо» отметил хорошую работу Александра Шовковского

МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину
Футбол | 26 ноября 2023, 20:23 14
МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину
МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину

Хозяева поля разгромно проиграли матч на стадионе «Гудисон Парк»

Маркевич отреагировал на признание Карпат правопреемником старого клуба
Футбол | 27.11.2023, 17:44
Маркевич отреагировал на признание Карпат правопреемником старого клуба
Маркевич отреагировал на признание Карпат правопреемником старого клуба
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Биатлон | 27.11.2023, 06:30
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 26.11.2023, 23:32
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fifa2020
Нафіг той реал здався, вали в Челсі, Арсенал, МЮ, даже в Евертон... там легко будуть платити йому після реалу мінімум 5 млн уо в рік, а не як ці "ніщеброди" - по 1 млн!
Ответить
+4
Показать Скрыть 3 ответа
Женя Матийчук
що з Анчелоті не так...очевидно що Андрій краще за Кепу навіть без статистики. Можливо тому, що іспанець я хз...
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Олександр
Потрясающий вратарь.Реакция феноменальная .Он прыгает с момента удара и успевает накрыть .Редчайший талант 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ozzy
ржака 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
26.11.2023, 17:54 7
Футбол
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
26.11.2023, 13:59 9
Биатлон
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
25.11.2023, 20:10
Футбол
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
25.11.2023, 18:49
Теннис
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
25.11.2023, 21:27 40
Футбол
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
26.11.2023, 18:46
Биатлон
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
25.11.2023, 23:31 7
Футбол
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
25.11.2023, 19:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем