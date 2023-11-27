Испания27 ноября 2023, 18:25 | Обновлено 27 ноября 2023, 18:42
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10
Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага
Статистика была предоставлена еще до матча «Кадис» – «Реал»
27 ноября 2023, 18:25 | Обновлено 27 ноября 2023, 18:42
2319
10
Статистический портал BeSoccer предоставил статистические данные, благодаря которым можно сделать вывод, что украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин лучше, чем его конкурент по позиции испанец Кепа Аррисабалага.
Стоит отметить, что статистика была предоставлена до начала матча 14-го тура Ла Лиги «Кадис» – «Реал», в котором украинец отстоял на ноль и сделал 4 сейва.
Статистика Лунина:
- Матчи: 4
- Минуты: 360
- Полученные удары: 3.59
- Сейвы: 3.14
- Процент сейвов: 87.5%
- Пропущенных голов: 0.45
- % матчей на 0: 50%
- Точность пасов: 96.39%
- Точность длинных передач: 80%
- Игра на выходах: 0.67
- Ожидаемые отраженные удары: 0.93
- Отражены пенальти: 0.22
- Пропущенные дальние удары: 0
- Пропущенные мячи головой: 0.22
Статистика Кепы Аррисабалаги:
- Матчи: 13
- Минуты: 1170
- Полученные удары: 2.72
- Сейвы: 2.02
- Процент сейвов: 74.36
- Пропущенных голов: 0.7
- % матчей на 0: 46.15%
- Точность пасов: 91.24
- Точность длинных передач: 60.61
- Игра на выходах: 0.21
- Ожидаемые отраженные удары: 0.77
- Отражены пенальти: 0
- Пропущенные дальние удары: 0.21
- Пропущенные мячи головой: 0.28
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Комментарии 10
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Нафіг той реал здався, вали в Челсі, Арсенал, МЮ, даже в Евертон... там легко будуть платити йому після реалу мінімум 5 млн уо в рік, а не як ці "ніщеброди" - по 1 млн!
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що з Анчелоті не так...очевидно що Андрій краще за Кепу навіть без статистики. Можливо тому, що іспанець я хз...
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Потрясающий вратарь.Реакция феноменальная .Он прыгает с момента удара и успевает накрыть .Редчайший талант
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ржака
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