Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага

Статистический портал BeSoccer предоставил статистические данные, благодаря которым можно сделать вывод, что украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин лучше, чем его конкурент по позиции испанец Кепа Аррисабалага.

Стоит отметить, что статистика была предоставлена до начала матча 14-го тура Ла Лиги «Кадис» – «Реал», в котором украинец отстоял на ноль и сделал 4 сейва.

Статистика Лунина:

Матчи: 4

Минуты: 360

Полученные удары: 3.59

Сейвы: 3.14

Процент сейвов: 87.5%

Пропущенных голов: 0.45

% матчей на 0: 50%

Точность пасов: 96.39%

Точность длинных передач: 80%

Игра на выходах: 0.67

Ожидаемые отраженные удары: 0.93

Отражены пенальти: 0.22

Пропущенные дальние удары: 0

Пропущенные мячи головой: 0.22

Статистика Кепы Аррисабалаги: