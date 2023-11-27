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Испания
27 ноября 2023, 17:40 |
1418
1

ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса

Андрей отстоял на ноль и несколько раз спас ворота королевского клуба

27 ноября 2023, 17:40 |
1418
1
ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

26 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Кадис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.

В составе «сливочных» в воротах весь поединок отстоял украинский голкипер Андрей Лунин.

За матч Лунин сделал 4 сейва, 1 из которых был просто невероятным. На 39-й минуте Роджер Марти пробил с дальней дистанции, но Андрей в падении достал мяч и перевел его на угловой.

❗️ ВИДЕО. Лунин сделал суперсейв в матче за Реал против Кадиса

В объектив камер попали эмоции Лунина после суперсейва.

ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса

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Андрей Лунин фото эмоции Кадис Кадис - Реал Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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myroslavmail
а його пахви як?
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