26 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Кадис» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.

В составе «сливочных» в воротах весь поединок отстоял украинский голкипер Андрей Лунин.

За матч Лунин сделал 4 сейва, 1 из которых был просто невероятным. На 39-й минуте Роджер Марти пробил с дальней дистанции, но Андрей в падении достал мяч и перевел его на угловой.

❗️ ВИДЕО. Лунин сделал суперсейв в матче за Реал против Кадиса

В объектив камер попали эмоции Лунина после суперсейва.

ФОТО. Лицо Лунина после суперсейва в матче за Реал против Кадиса