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Испания
27 ноября 2023, 11:17 | Обновлено 27 ноября 2023, 11:18
708
0

Артем Довбик рассказал о трансферных слухах вокруг себя

О переходе этого сезона украинец не думает

27 ноября 2023, 11:17 | Обновлено 27 ноября 2023, 11:18
708
0
Артем Довбик рассказал о трансферных слухах вокруг себя
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Лучший бомбардир испанской «Жироны» в этом сезоне Артем Довбик рассказал о трансферных слухах вокруг себя и о возможности перехода в другой клуб.

«Я знаю, что этот сезон я хочу и желаю провести в «Жироне», команда меня очень хорошо приняла, я себя комфортно здесь чувствую, мы показываем хороший результат. Говорить о моем переходе еще рано, я 100% проведу этот сезон в «Жироне», – сказал украинец.

Ранее появилась информация о заинтересованности к Довбику мадридского «Атлетико» и миланского «Интера».

Недавно Артем Довбик ответил на вопрос о переходе в английский «Манчестер Сити», представляющий тот же футбольный консорциум City Football Group, что и каталонцы.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Sportarena
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