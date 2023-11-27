Артем Довбик рассказал о трансферных слухах вокруг себя
О переходе этого сезона украинец не думает
Лучший бомбардир испанской «Жироны» в этом сезоне Артем Довбик рассказал о трансферных слухах вокруг себя и о возможности перехода в другой клуб.
«Я знаю, что этот сезон я хочу и желаю провести в «Жироне», команда меня очень хорошо приняла, я себя комфортно здесь чувствую, мы показываем хороший результат. Говорить о моем переходе еще рано, я 100% проведу этот сезон в «Жироне», – сказал украинец.
Ранее появилась информация о заинтересованности к Довбику мадридского «Атлетико» и миланского «Интера».
Недавно Артем Довбик ответил на вопрос о переходе в английский «Манчестер Сити», представляющий тот же футбольный консорциум City Football Group, что и каталонцы.
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